به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را یکی از ارکان مهم، انقلابی و راهبردی نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی وظیفه پاسداری از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی را بر عهده دارد و تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از بررسی و تأیید این شورا به قانون تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است، افزود: اعضای این شورا مصوبات مجلس را از نظر انطباق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بررسی می‌کنند و در صورت وجود مغایرت، آن را برای اصلاح به مجلس بازمی‌گردانند. همچنین بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری از دیگر وظایف مهم این نهاد است.

امام جمعه گلپایگان با تأکید بر جایگاه ممتاز شورای نگهبان در ساختار جمهوری اسلامی تصریح کرد: استمرار نظام جمهوری اسلامی با حفظ ماهیت اسلامی آن، در گرو اجرای دقیق قانون اساسی و ایفای وظایف شورای نگهبان است و این نهاد از مهم‌ترین تدابیر تدوین‌کنندگان قانون اساسی برای صیانت از نظام به شمار می‌رود.

کرامتی در ادامه با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت امام محمدباقر (ع) و تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) و حضرت رقیه (س)، این مناسبت‌ها را به مسلمانان و شیعیان تبریک و تسلیت گفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا و از سرگیری درگیری‌ها، اظهار کرد: دولت آمریکا بار دیگر با روحیه استکباری خود نشان داد که به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست و بنا بر اعلام رسمی مسئولان وزارت امور خارجه، علاوه بر نقض بندهای تفاهم‌نامه، ساختار کلی این توافق نیز از بین رفته است.

امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه عهدشکنی از ویژگی‌های قدرت‌های استکباری است، افزود: این رفتار تنها محدود به جمهوری اسلامی ایران نیست و آمریکا در عرصه‌های مختلف بین‌المللی نیز سابقه خروج از معاهدات و نقض تعهدات را دارد. قرآن کریم نیز تصریح می‌کند هنگامی که دشمن پیمان خود را نقض می‌کند، نباید بر پایبندی یک‌جانبه به آن اصرار داشت.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر عهدشکنی دشمن با اقتدار ایستاده است، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش و سپاه از همان لحظه نخست نقض تفاهم‌نامه، متناسب با اقدامات دشمن پاسخ لازم را دادند و این روند تا ایجاد بازدارندگی مؤثر ادامه خواهد داشت.

کرامتی با محکوم کردن حمله به بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان، این اقدام را مصداق آشکار جنایت جنگی دانست و اظهار کرد: حمله به مراکز درمانی و کودکان بیمار برخلاف همه اصول انسانی و حقوق بین‌الملل است و نشان می‌دهد دشمن برای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کند.

وی با اشاره به هشدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های کشور، پاسخ متقابل و قاطع به زیرساخت‌ها و منافع دشمن در منطقه داده خواهد شد و جمهوری اسلامی در دفاع از امنیت و منافع ملی خود هیچ‌گونه تردیدی نخواهد داشت.

خطیب جمعه گلپایگان، اختلاف و چنددستگی داخلی را یکی از عوامل تشویق دشمن به اقدامات خصمانه دانست و گفت: هرگاه دشمن احساس کند جبهه داخلی دچار تفرقه و اختلاف شده است، برای افزایش فشارها و تعرضات جسورتر خواهد شد. همچنین یکی از اهداف نقض عهد، سنجش میزان اقتدار و واکنش جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه انفعال، دشمن را به ادامه اقدامات خصمانه تشویق می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: امروز همه اقشار جامعه باید با همدلی، حمایت قاطع از نیروهای مسلح و پرهیز از انتشار مطالب و تحلیل‌هایی که موجب القای ضعف و سوءاستفاده دشمن می‌شود، در تقویت اقتدار ملی نقش‌آفرینی کنند، چرا که دشمن به‌طور مستمر اخبار، تحلیل‌ها و فضای داخلی کشور را رصد کرده و هرگونه پالس ضعف را دستاویزی برای افزایش فشارها قرار می‌دهد.