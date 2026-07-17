دهشیری: انتقام خون رهبر شهید مطالبه جدی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: تشییع باشکوه و بی نظیر رهبر شهید برگزار شد که به‌عنوان بزرگترین تشییع در تاریخ عنوان شد و یک اتفاق عظیم بود که مقام معظم رهبری نیز در پیام خود از حضور گرم مردم در تهران، قم، کربلا، نجف و مشهد تشکر و قدردانی کردند.

وی افزود: رهبر شهید ایران اندیشه و حرکت حسینی داشت همچنین حسینی‌وار به شهادت رسید بنابراین ملت ایران خونخواه حسین(ع) و رهبر شهید هستند و انتقام مطالبه جدی ملت ایران است که حتما باید صورت گیرد.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: این‌روزها ترس و وحشت در دشمنان ایجاد شده ، فریاد خونخواهی ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان بلند است که انشالله قاتلین به سزای اعمال خود برسند و این خواسته همه ملت است.

دهشیری تصریح کرد: دوران نه جنگ و نه صلح به پایان رسیده، میدان و دیپلماسی هماهنگ است و یک فریاد و نظر واحد دارند، رزمندگان نیز پاسخ جنایات دشمنان را می‌دهند همچنین تنگه هرمز را نیز با قدرت هرچه بیشتر حفظ خواهند کرد.

وی با اشاره به هفته بهزیستی و تامین اجتماعی، بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۴۶ میلیارد تومان پرداختی توسط تامین اجتماعی انجام گرفته همچنین اقدامات خوبی در راستای حمایت از کارگران، بیمه شدگان و مستمری بگیران انجام شده است‌.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: بهزیستی با افراد توان یاب سروکار دارند که نیاز به کمک ویژه دارند و انتظار کمک خیران‌ در این زمینه وجود دارد؛ اورژانس اجتماعی بهزیستی آماده خدمت رسانی در راستای مشکلاتی نظیر کودک آزاری، همسرآزاری و نظایر آن است که ورود کرده و مسائل را برطرف خواهد کرد.

دهشیری تاکید کرد: ولی فقیه فرمانده جنگ و صلح است و تمام بیانات ایشان فصل الخطاب خواهد بود، بنابراین همه باید به فرمان‌های ایشان گوش دهند چرا که حرف نهایی را مقام معظم رهبری می‌زنند.

وی یادآور شد: در زمان جنگ، اتحاد و انسجام مقدس باید وجود داشته باشد و افراد از اختلاف و تفرقه پرهیز کنند مسئولان در شهرستان نیز مراقب نفوذی‌ها باشند، نارضایتی‌ها را نداشته باشیم و همه به فرمان رهبری گوش دهند.