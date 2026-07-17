ماموستا مرادی: حیا سرمایه اخلاقی جامعه و نشانه پایبندی به ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان دیواندره، با تقدیر از حضور مردم در آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم نشان‌دهنده وفاداری و پایبندی آنان به ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های نظام اسلامی است.

وی همچنین از حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و دیگر مسئولان در این مراسم قدردانی کرد و افزود: همراهی مردم و مسئولان در برنامه‌های فرهنگی و دینی، موجب تقویت وحدت و انسجام اجتماعی می‌شود.

امام جمعه دیواندره در ادامه سخنان خود با اشاره به هفته تأمین اجتماعی، اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه در حمایت از اقشار مختلف جامعه و تأمین آرامش معیشتی مردم است.

ماموستا مرادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت شهرستان دیواندره زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار دارند، گفت: حدود یک‌هزار و ۸۵۰ نفر از بازنشستگان، افراد ازکارافتاده و بازماندگان از خدمات این سازمان بهره‌مند هستند و شمار بیمه‌شدگان اصلی و تبعی نیز به حدود ۳۲ هزار نفر می‌رسد.

وی ضمن تقدیر از تلاش کارکنان تأمین اجتماعی شهرستان، ادامه داد: خدمت‌رسانی به مردم و حمایت از سرمایه انسانی کشور اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.

امام جمعه دیواندره همچنین با تبریک هفته بهزیستی، خدمات این نهاد در حمایت از مددجویان و افراد دارای معلولیت را مهم دانست و گفت: وجود حدود سه هزار پرونده مددجویی و حمایت از نزدیک به یک‌هزار و ۸۰۰ فرد دارای معلولیت در شهرستان، نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های این مجموعه است.

حیا؛ عاملی برای حفظ سلامت اخلاقی جامعه

ماموستا مرادی بخش اصلی خطبه‌های خود را به موضوع «حیا» اختصاص داد و اظهار کرد: حیا یک ویژگی فطری و درونی در انسان است که او را از انجام کارهای ناپسند و خلاف ارزش‌های اخلاقی بازمی‌دارد.

وی افزود: در نگاه اسلامی، حیا جایگاه ویژه‌ای دارد و از نشانه‌های ایمان به شمار می‌رود؛ چراکه انسان با برخورداری از این صفت، بیشتر مراقب رفتار، گفتار و عملکرد خود خواهد بود.

امام جمعه دیواندره با بیان اینکه عقل و ایمان از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری حیا هستند، گفت: آموزه‌های دینی همواره بر حفظ کرامت انسانی، رعایت حدود اخلاقی و دوری از رفتارهای ناپسند تأکید کرده‌اند.

وی با اشاره به آثار کم‌رنگ شدن حیا در جامعه اظهار کرد: زمانی که این ارزش اخلاقی در میان افراد تضعیف شود، زمینه برای گسترش برخی رفتارهای نادرست اجتماعی فراهم خواهد شد.

ماموستا مرادی تأکید کرد: حفظ حیا تنها به ظاهر افراد محدود نمی‌شود، بلکه شامل رعایت حرمت دیگران، کنترل رفتار، حفظ ارزش‌های خانوادگی و توجه به حقوق اجتماعی است.

وی با اشاره به آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) درباره ارتباط میان حیا و ایمان، گفت: بر اساس تعالیم نبوی، حیا و ایمان پیوندی جدایی‌ناپذیر دارند و تضعیف یکی می‌تواند بر دیگری نیز اثر بگذارد.

تأکید بر نقش خانواده در ترویج ارزش‌های اخلاقی

امام جمعه دیواندره خاطرنشان کرد: خانواده‌ها نقش مهمی در آموزش و نهادینه‌کردن ارزش‌هایی همچون حیا، احترام، مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق دیگران دارند.

وی افزود: جامعه‌ای که در آن اخلاق و ارزش‌های انسانی تقویت شود، از آسیب‌های اجتماعی دورتر خواهد بود و زمینه رشد و تعالی افراد در آن بیشتر فراهم می‌شود.