گزارش تکمیلی در رابطه با حمله دشمن به شش پل‌ در شهرستان خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر اطلاعیه استانداری هرمزگان به شرح زیر است؛

به اطلاع کلیه شهروندان گرامی می رساند، در ادامه حملات تجاوزکارانه آمریکا به استان هرمزگان، متأسفانه علاوه بر پل کهورستان، پل های دیگر شهرستان خمیر هم مورد مورد اصابت قرار گرفته است.محورهایی که پل های آنها آسیب دیده است و تردد به کندی جریان دارد به شرح زیر است:

- پل گریوه : مسیر بندرعباس، خمیر، لار

- پل بعد از روستای لاتیدان (کلمتلی) : مسیر برگشت بندرعباس، خمیر، لار

- دو پل مسیر کهورستان، لار

- پل نیمه کاره : محور بندر خمیر، کشار، بندرعباس

- پل روستای مارو شهرستان خمیر

از عموم مردم شریف استان هرمزگان تقاضا داریم از هرگونه تردد در محورهای فوق الذکر و مناطق مجاور آن جداً خودداری نمایند، مسیرهای جایگزین را برای رفت و آمد انتخاب کرده و راه را برای تیم‌های امدادی، انتظامی و آتش نشانی باز نگه دارند و ضمن حفظ خونسردی و آرامش، اخبار را صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی و این مرجع پیگیری نمایند.

نیروهای امدادی، انتظامی و نظامی در محل حادثه حضور داشته و اقدامات لازم در حال انجام است. اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان