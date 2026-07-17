اصفهان زیر فشار ناترازی برق؛ ۱۵۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده اصلاح شد

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق توسط شرکتهای توزیع برق استان و شهرستانها و نیز پیشگیری از بروز حوادث در شبکههای برق، از سال گذشته تاکنون هزار و ۵۰۰ کیلومتر از شبکههای فرسوده و قدیمی برق به کابلهای خودنگهدار هوایی تبدیل شده است.
وی افزود: همچنین بهمنظور بهینهسازی و نوسازی شبکه، کاهش افت ولتاژ و جلوگیری از وقوع حریق در ترانسهای برق، هزار و ۸۰۰ دستگاه پست هوایی به شبکه برق استان اضافه شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ادامه داد: در همین مدت ۱۰۰ هزار چراغ پرمصرف در معابر استان با چراغهای کممصرف جایگزین شده که این اقدام در کاهش مصرف انرژی و بهبود بهرهوری شبکه برق مؤثر بوده است.
وی با اشاره به برخورد با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز گفت: در سال جاری ۳۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز با مصرفی معادل یک مگاوات برق توقیف شده است که این میزان معادل مصرف برق ۳ هزار واحد مسکونی است.
شیشهفروش خاطرنشان کرد: با نصب سامانههای پایش مصرف برق، محدودیتهای مصرف برای مشترکان پرمصرف از سوی شرکتهای توزیع برق اعمال میشود و این اقدام در راستای کنترل بار شبکه و جلوگیری از افزایش فشار بر زیرساختها در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان اظهار کرد: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان اصفهان هماکنون ۵۹۰ مگاوات است که پیشبینی میشود تا پایان سال به هزار مگاوات برسد و این ظرفیت تا سال ۱۴۰۷ نیز به ۵ هزار و ۳۰۰ مگاوات افزایش یابد.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجامشده برای جلوگیری از اختلال در تردد شهری در زمان قطعی برق افزود: بهمنظور پیشگیری از بروز مشکلات ترافیکی در اثر قطع برق، تاکنون در ۲۰۹ چهارراه و تقاطع پرترافیک شهر اصفهان از طریق شهرداری و با همکاری شرکت برق، سیستمهای برق جایگزین تعبیه شده است.
وی ادامه داد: شرکتهای برق همچنین موظف شدهاند با هماهنگی مراکز آموزشی، نسبت به تأمین برق پایدار حوزههای برگزاری آزمونها و امتحانات نهایی اقدام کنند و برای پایداری برق مراکز درمانی نیز با دو فیدره کردن شبکه برق بیمارستانها، از بروز اختلال در خدمات درمانی جلوگیری شود.
شیشهفروش با بیان اینکه در حال حاضر استان اصفهان با کمبود ۲ هزار مگاوات برق مواجه است، گفت: شرکت توانیر باید با توجه به شرایط خاص استان از لحاظ خسارات وارده ناشی از جنگ رمضان به واحدهای تولیدی و زیرساختها، توجه ویژهای به اصفهان داشته باشد و نسبت به افزایش سهم برق استان، تخصیص اعتبار برای اصلاح و ساماندهی شبکههای برق، توسعه نیروگاهها و کاهش محدودیتهای مصرف برای مشترکان، همکاری حداکثری را اعمال کند.
وی بر ضرورت همکاری همه مشترکان برق از جمله مراکز تجاری، پاساژها، صنوف و فروشگاههای زنجیرهای در رعایت الگوهای مصرف بهینه برق تأکید کرد و گفت: خاموش کردن سیستمهای روشنایی در طول روز و ساعات اوج مصرف، رعایت دمای ۲۵ درجه و تنظیم دمای کولرها و نیز نصب سایهبان روی کولرها از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش مصرف برق کمک کند.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین بر لزوم رعایت الزامات صرفهجویی در مصرف برق و آب توسط همه ادارات و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاهها مکلف به رعایت دمای ۲۵ درجه، کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق نسبت به سال قبل و کاهش ۷۰ درصدی مصرف برق در پایان وقت اداری هستند.
وی تصریح کرد: استفاده از دیزل ژنراتورهای برق در ساعات اوج مصرف و خاموش کردن سیستمهای سرمایشی و روشنایی در پایان وقت اداری و روزهای تعطیل نیز از دیگر الزاماتی است که باید از سوی دستگاههای اجرایی بهطور کامل رعایت شود.
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