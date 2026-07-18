کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده حدود ۲ درجه افزایش می یابد.

وی ادامه داد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر و حداقل دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، آسمان استان برای پنج روز آینده، صاف و گاهی وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

طهماسبی اضافه کرد: از روز دوشنبه ۲۹ تیر تا اواخر هفته در ساعات بعد از ظهر تا اوایل شب، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و احتمال خیزش گرد و خاک محلی و کاهش کیفیت هوا برای مناطق شمالی، شرقی و بتدریج مرکز استان محتمل است.

وی خاطرنشان کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد یکشنبه به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.