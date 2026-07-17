امام جمعه دشتی: اجرای قصاص ضامن امنیت جامعه و تحقق عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای نماز جمعه خورموج با استناد به آیه ۱۷۹ سوره بقره، فلسفه حکم قصاص را حفظ امنیت و آرامش جامعه دانست و اظهار کرد: قصاص به معنای انتقام شخصی نیست، بلکه اجرای یک حکم الهی برای پیشگیری از تکرار جنایت و تأمین امنیت عمومی است.
وی افزود: اگر قانون قصاص اجرا نشود و جنایتکاران به هر دلیلی از مجازات مصون بمانند، امنیت جامعه به خطر میافتد و زمینه برای گسترش جرم، ظلم و ناامنی فراهم خواهد شد. اجرای این حکم الهی، تضمینکننده حیات اجتماعی، اخلاقی و برقراری عدالت در جامعه است.
امام جمعه دشتی با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را پاسدار اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی دانست و گفت: تجربه بیش از چهار دهه گذشته نشان داده است که شورای نگهبان با وجود همه فشارها و هجمهها، در پاسداری از قانون اساسی و نظارت بر سلامت انتخابات استوار بوده و شایسته قدردانی است.
وی همچنین با تسلیت سالروز شهادت حضرت رقیه (س) و امام حسن مجتبی (ع)، بر بهرهگیری از سیره اهلبیت (ع) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.
ضرورت تقویت بازدارندگی و حفظ انسجام ملی
زاهددوست با اشاره به تحولات منطقه، بر ضرورت تقویت بازدارندگی کشور تأکید و اظهار کرد: مسئولان باید تکیه بر مذاکره با آمریکا را کنار گذاشته و با اتکا به توان داخلی و ظرفیتهای کشور، منافع ملی را دنبال کنند.
وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از امنیت کشور دفاع میکنند و تقویت توان بازدارندگی، مهمترین عامل جلوگیری از هرگونه تعرض دشمن خواهد بود.
امام جمعه دشتی با اشاره به موضوع خونخواهی شهدای اخیر نیز گفت: مطالبه خونخواهی شهدا باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود و ملت ایران در مسیر تحقق عدالت و مجازات عاملان این جنایتها، وحدت و انسجام خود را حفظ خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: این آبراه یکی از مهمترین گذرگاههای ژئوپلیتیکی جهان است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق بینالملل از منافع و امنیت آن صیانت خواهد کرد.
دعوت به مشارکت در اربعین و مطالبه ساماندهی خاموشیها
امام جمعه دشتی آغاز رزمایش عظیم اربعین حسینی را یادآور شد و از مردم خواست در برپایی موکبها و خدمترسانی به زائران، بهویژه در حوزه اسکان و تغذیه، مشارکت فعال داشته باشند.
زاهددوست در پایان با اشاره به گلایههای مردم از قطعیهای مکرر برق، خواستار برنامهریزی دقیق در اعمال خاموشیها شد و گفت: اگر به دلیل شرایط شبکه برق، اعمال خاموشی اجتنابناپذیر است، انتظار مردم این است که زمانبندی آن از قبل و بهصورت شفاف اعلام شود تا خانوادهها، کسبه، کشاورزان و تولیدکنندگان بتوانند برای فعالیتهای خود برنامهریزی مناسب داشته باشند.
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