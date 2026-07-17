به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار اظهار کرد: تقوا و توکل به خداوند مهم‌ترین عوامل پیروزی در میدان‌های سخت است و جامعه اسلامی باید با دوری از گناه و تقویت ارتباط با خدا، مسیر عزت و سربلندی را دنبال کند.

امام جمعه چابهار، با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح اقتصادی بر پایه آموزه‌های دینی افزود: استفاده صحیح از نعمت‌های الهی، پرهیز از اسراف و هزینه کردن اموال در مسیر رضایت خداوند، علاوه بر آثار فردی، در سلامت اقتصادی و اعتقادی جامعه نیز نقش مؤثری دارد.

وی با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را از ارکان مهم صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام دانست و گفت: شورای نگهبان با نظارت بر قوانین و فرآیندهای قانونی، نقش مهمی در حفظ ارزش‌های اسلامی و صیانت از حقوق مردم ایفا می‌کند.

حجت الاسلام موسوی حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای اخیر را نماد وحدت و اقتدار ملی عنوان کرد و افزود: این حضور باشکوه، پیام روشنی از انسجام ملت ایران و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت بود.

مسئولان باید با اقتدار و قاطعیت از امنیت و منافع ملی دفاع کنند

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، تصریح کرد: مسئولان باید با اقتدار و قاطعیت از امنیت و منافع ملی دفاع کنند و در برابر اقدامات خصمانه دشمنان، تصمیمات بازدارنده اتخاذ شود.

امام جمعه چابهار همچنین با اشاره به اهمیت «جهاد تبیین» گفت: همان‌گونه که حضرت زینب (س) با روشنگری، پیام نهضت عاشورا را زنده نگه داشت، امروز نیز تبیین حقایق، مقابله با جنگ روایت‌ها و افشای اهداف دشمنان، از مهم‌ترین وظایف نخبگان، رسانه‌ها و آحاد جامعه است.