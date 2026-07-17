امام جمعه گیلانغرب: اسلام دین اجتماع و تشکیل جبهه واحد مومنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدعلی ساداتی در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان گیلانغرب، پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر مکرم اسلام (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، خود و تمامی نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی، انجام عمل صالح و حاضر و ناظر دانستن خداوند در همه احوال و لحظات دعوت کرد.
وی با اشاره به اهمیت حضور در میعادگاه نماز جمعه اظهار داشت: یکی از ویژگیهای مهم حضور در جمع مؤمنین در روزهای جمعه، «تواصی به حق و تواصی به صبر» و توصیه یکدیگر به تقوا است. ما در اینجا گرد هم میآییم تا یکدست، یکنوا و یکصدا، جبهه واحدی را در مقابل شیاطین انس و جن و کسانی که دزد اعتقادات و ایمان ما هستند، شکل دهیم و با یکدلی در برابر پیروان مسیر طاغوت بایستیم.
اسلام؛ دین اجتماع و نفی بیتفاوتی و فردگرایی
امام جمعه گیلانغرب با تاکید بر اینکه بالاترین اعمال و عبادات در اسلام به صورت جمعی تشریع شده است، افزود: خداوند تبارک و تعالی حتی برای نماز نفرموده است که هر کسی در گوشهای تنهایی نماز بخواند، بلکه بر اقامه نماز به صورت جماعت تاکید دارد. این همراه بودن و در کنار هم بودن موضوعیت دارد؛ چنانکه در سوره مبارکه حمد نیز که روزانه موظف به دو مرتبه قرائت آن در هر نماز هستیم، درخواست هدایت از خداوند به صورت جمعی بیان شده است.
حجتالاسلام ساداتی با انتقاد از تفکرات فردگرایانه و ضربالمثلهایی که بیتفاوتی نسبت به دیگران را ترویج میکنند، تصریح کرد: اینکه در برخی فرهنگها گفته میشود «عیسی به دین خود، موسی به دین خود» یا اینکه «کلاه خودت را بچسب که باد نبرد»، در فرهنگ و شریعت اسلامی جایگاهی ندارد. اصل دعوت انبیا برای هدایت همه انسانها و هدف شریعت، شکلگیری جبهه واحد و اجتماع مؤمنین بوده است.
وی وظیفه شیعیان و محبان اهلبیت (ع) را فراتر از خودسازی فردی دانست و گفت: علاوه بر حفظ تقوای فردی و ایجاد اخلاق حسنه در درون خود، ما وظیفه داریم دیگران را هم به مسیر حق دعوت کنیم. بیتفاوتی نسبت به جامعه و اکتفا به اینکه شخصاً اهل مسجد و هیئت باشیم، برخلاف آموزههای اصیل اسلامی است. پیامبر مکرم اسلام (ص) نیز با همین رویکرد، امت و اجتماع اسلامی را بنا نهادند.
تفسیر سوره عصر و تفاوت بنیادین «ضرر» با «خسران»
خطیب جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به سیره اصحاب پیامبر (ص) بیان کرد: زمانی که اصحاب نبی مکرم اسلام (ص) گرد هم جمع میشدند، پیش از متفرق شدن حتماً سوره مبارکه «عصر» را با یکدیگر تلاوت میکردند. خداوند در این سوره به انسانی که اشرف مخلوقات و مسجود ملائکه است، هشدار جدی میدهد که تحقیقاً و یقیناً در خسران و زیان به سر میبرد.
وی با تشریح تفاوت مفهومی «ضرر» و «خسران» خاطرنشان کرد: ضرر به معنای آن است که فرد در تجارتی به سود مدنظر نرسد؛ مثلاً انتظار سود ۲۰۰ میلیونی داشته باشد اما ۱۵۰ میلیون سود کند. اما «خسران» زمانی رخ میدهد که انسان مایه و اصل سرمایه خود را نیز از دست بدهد.
حجتالاسلام ساداتی در تکمیل این موضوع به ذکر مثالی پرداخت و یادآور شد: در گذشته که امکانات امروزی نبود، یخفروشان باید یخهای خود را تا قبل از ظهر میفروختند وگرنه آب میشد. روزی یک یخفروش در گرمای نزدیک ظهر، در حالی که سرمایهاش در حال آب شدن بود ضجه میزد؛ عالمی زاهد با دیدن او در گوشهای نشست و به شدت گریست و گفت بیچاره من که عمر و حیاتی که خدا به عنوان سرمایه به من داده است، اینگونه در حال از بین رفتن است.
وی در پایان تأکید کرد: خداوند در سوره عصر به ما هشدار میدهد که این زمان و ثانیهها مانند آب روان با سرعت در گذر است و سرمایه عمر انسان به سرعت از بین میرود و ناگهان با فرا رسیدن مرگ، پرونده عمل انسان بسته خواهد شد؛ لذا باید قدر این سرمایههای الهی را بدانیم.
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