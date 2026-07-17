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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

حجت الاسلام عبدی: اجتماع ۱۳۹ «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

حجت الاسلام عبدی: اجتماع ۱۳۹ «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» ویژه گرامیداشت امام شهید، امشب با حضور آحاد مردم در کرمانشاه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم خروش انقلابی و حضور پرشور مردم ولایتمدار در صحنه‌های دفاع از آرمان‌های انقلاب، اظهار کرد: هفته بیستم از سلسله تجمعات مردمی و خودجوش کرمانشاه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با حضور حماسی اقشار مختلف مردم آماده برگزاری است.

وی در تشریح جزئیات این رویداد افزود: موج صد و سی و نهم (موج ۱۳۹) از این اجتماعات پرشور، تحت عنوان اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» تدارک دیده شده است تا مردم بصیر کرمانشاه بار دیگر فریاد استکبارستیزی و خون‌خواهی خود را به گوش جهانیان برسانند.

گرامیداشت امام شهید با حضور مداح کشوری

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: این تجمع عظیم به عنوان ویژه‌برنامه گرامیداشت «امام شهید» برگزار خواهد شد و در این مراسم معنوی و حماسی، میزبان ذاکر و مداح اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، «حاج نریمان پناهی» خواهیم بود تا عاشقان ولایت با نوای ایشان به سوگواری و تجدید میثاق بپردازند.

حجت‌الاسلام عبدی در خصوص زمان و مسیر دقیق این خروش مردمی بیان کرد: این اجتماع بزرگ امشب (پنجشنبه، ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵) رأس ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و مسیر حرکت تجمع‌کنندگان غیور، از میدان غدیر به سمت میدان آیت‌الله جلیلی تعیین شده است.

وی در پایان با دعوت از عموم مردم بصیر، انقلابی و شهیدپرور کرمانشاه برای حضور پرشکوه در این مراسم، بر اراده پولادین ملت تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: پیام روشن ما و تمامی شرکت‌کنندگان در این اجتماعات این است که «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» و هیچ‌گونه سختی و توطئه‌ای نمی‌تواند ما را از مسیر پرافتخار انقلاب و شهدا منحرف سازد.

کد مطلب 6890540

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