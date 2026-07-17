حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم خروش انقلابی و حضور پرشور مردم ولایتمدار در صحنه‌های دفاع از آرمان‌های انقلاب، اظهار کرد: هفته بیستم از سلسله تجمعات مردمی و خودجوش کرمانشاه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با حضور حماسی اقشار مختلف مردم آماده برگزاری است.

وی در تشریح جزئیات این رویداد افزود: موج صد و سی و نهم (موج ۱۳۹) از این اجتماعات پرشور، تحت عنوان اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» تدارک دیده شده است تا مردم بصیر کرمانشاه بار دیگر فریاد استکبارستیزی و خون‌خواهی خود را به گوش جهانیان برسانند.

گرامیداشت امام شهید با حضور مداح کشوری

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: این تجمع عظیم به عنوان ویژه‌برنامه گرامیداشت «امام شهید» برگزار خواهد شد و در این مراسم معنوی و حماسی، میزبان ذاکر و مداح اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، «حاج نریمان پناهی» خواهیم بود تا عاشقان ولایت با نوای ایشان به سوگواری و تجدید میثاق بپردازند.

حجت‌الاسلام عبدی در خصوص زمان و مسیر دقیق این خروش مردمی بیان کرد: این اجتماع بزرگ امشب (پنجشنبه، ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵) رأس ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و مسیر حرکت تجمع‌کنندگان غیور، از میدان غدیر به سمت میدان آیت‌الله جلیلی تعیین شده است.

وی در پایان با دعوت از عموم مردم بصیر، انقلابی و شهیدپرور کرمانشاه برای حضور پرشکوه در این مراسم، بر اراده پولادین ملت تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: پیام روشن ما و تمامی شرکت‌کنندگان در این اجتماعات این است که «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» و هیچ‌گونه سختی و توطئه‌ای نمی‌تواند ما را از مسیر پرافتخار انقلاب و شهدا منحرف سازد.