امام جمعه سراوان: تنگه هرمز سرمایه راهبردی و پشتوانه اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، اظهار کرد: این آبراه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی و تجارت دریایی جهان است و مدیریت آن، نقش مهمی در اقتدار سیاسی، اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارد.

امام جمعه سراوان، با بیان اینکه تنگه هرمز بر اساس قوانین بین‌المللی در محدوده حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، افزود: قدرت‌های سلطه‌گر همواره در تلاش بوده‌اند نفوذ خود را در این منطقه افزایش دهند، اما ملت ایران با حفظ وحدت و اقتدار، از حقوق و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.

وی حفظ این ظرفیت راهبردی را ضامن امنیت و منافع بلندمدت کشور دانست و تصریح کرد: جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، پس از تحولات اخیر بیش از گذشته اهمیت یافته و حفظ این موقعیت نیازمند هوشیاری و انسجام ملی است.

حجت‌الاسلام بامری در بخش دیگری از سخنان خود، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای اخیر را جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملت ایران عنوان کرد و گفت: این حضور نشان داد که ملت ایران با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی، در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی همدل و متحد است.

خدمت صادقانه به مردم مهم‌ترین وظایف مسئولان است

وی با تأکید بر اهمیت بصیرت در شرایط کنونی افزود: دشمنان با استفاده از جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی، در تلاش برای ایجاد ناامیدی و تحریف واقعیت‌ها هستند، از این‌رو افزایش آگاهی عمومی، حفظ وحدت و اعتماد به توان داخلی، مهم‌ترین راهکار مقابله با این توطئه‌هاست.

امام جمعه سراوان همچنین خدمت صادقانه به مردم را از مهم‌ترین وظایف مسئولان برشمرد و اظهار داشت: مسئولان باید با روحیه جهادی برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند تا زمینه سوءاستفاده دشمنان از مسائل داخلی از بین برود.

وی در پایان با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی، از مردم و خیران خواست با مشارکت در پشتیبانی از موکب‌های اربعین، در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سهیم شوند و این حرکت معنوی را تقویت کنند.