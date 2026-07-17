شورای نگهبان از کیان نظام اسلامی و حقوق مردم صیانت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی عبدالهی استاندار البرز در پیامی به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان آورده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شورای نگهبان، بهعنوان یکی از ارکان بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) و ضامن صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام، طی سالهای گذشته با اتکا به قانون اساسی، نقشی بیبدیل در پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی، حراست از حقوق ملت، صیانت از سلامت انتخابات و انطباق قوانین با موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی ایفا کرده است.
سالروز تأسیس این نهاد انقلابی، فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاشهای فقها و حقوقدانان متعهدی است که با احساس مسئولیت، استقلال رأی و پایبندی به قانون، از کیان نظام اسلامی و حقوق مردم صیانت کرده و با ایفای رسالت خطیر خود، زمینهساز تحکیم اعتماد عمومی، تثبیت حاکمیت قانون و استقرار عدالت در ساختار حکمرانی کشور هستند.
بیتردید، در شرایط حساس کنونی که دشمنان ایران اسلامی با بهرهگیری از جنگ ترکیبی، عملیات روانی و هجمههای رسانهای در پی تضعیف ارکان نظام و ایجاد خدشه در انسجام ملی هستند، نقش شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی، صیانت از مردمسالاری دینی، حراست از ارزشهای انقلاب اسلامی و حفظ اقتدار و امنیت ملی، بیش از هر زمان دیگری برجسته، راهبردی و اثرگذار است.
اینجانب ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان، از خدمات ارزنده اعضای محترم این شورا، فقهای گرانقدر، حقوقدانان فرهیخته و تمامی کارکنان خدوم آن صمیمانه قدردانی نموده و توفیق روزافزون آنان را در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج)، در استمرار مسیر نورانی رهبر شهید انقلاب اسلامی، پاسداری از آرمانهای والای انقلاب، صیانت از حاکمیت قانون، اجرای عدالت، حفظ مردمسالاری دینی و تداوم عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
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