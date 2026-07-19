استاندار بوشهر: قانون مداری محور توسعه و امنیت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی با حضور در دفتر نظارت و بازرسی انتخابات این شورا در استان، با رییس و کارکنان این مجموعه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار بوشهر با گرامیداشت سالروز تاسیس شورای نگهبان اظهار داشت: نظام مردم‌سالاری دینی ایران بر پایه احکام دین مبین اسلام و برخاسته از مشارکت مردم، شکل گرفته و قانون اساسی کشور نیز بر همین اساس، تدوین و تصویب شده است.

وی افزود: سالروز تأسیس شورای نگهبان، فرصتی مغتنم برای پاسداشت یکی از مهم‌ترین نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که با صیانت از قانون اساسی و انطباق مصوبات با موازین شرع و قانون و فرآیندهای نظارتی و انتخاباتی، نقش مؤثری در استحکام نظام حقوقی و انتظام امور کشور ایفا می‌کند.

استاندار بوشهر با اشاره به نقش شورای نگهبان در پیشبرد امور کشور خاطر نشان کرد: قوانینی که در مجلس، تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید و ابلاغ می‌شود، توسط قوه مجریه، سایر ارکان و مردم، اجرایی شده و بدون تردید، قانون‌مداری، محور توسعه، امنیت و پیشرفت هر جامعه است و پایبندی به قانون، موجب اعتلای کشور می شود.

زارع با تأکید بر اینکه، مردم در اداره امور کشور نقش ویژه‌ای دارند، تصریح کرد: در حدود نیم قرن اخیر، در شرایط جنگ تحمیلی ۸ ساله، تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان، شاهد همراهی و همدلی مردم با نظام اسلامی بوده ایم.

وی اضافه کرد: ما مسئولان وظیفه داریم از این مردم مقاوم، نجیب و شجاع، حمایت کنیم و ‌خدمات مطلوب را به آنان و جامعه ارائه کنیم.استاندار بوشهر گفت: اطمینان دارم با وحدت، همدلی و انسجام، مردم عزتمند ایران و دولت و نظام اسلامی از این شرایط دشوار امروز، با سربلندی گذر می کنیم.