امام جمعه میناب: بازدارندگی قطعی ضامن امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن ابراهیمی در خطبههای نماز جمعه این هفته میناب که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، سالروز تأسیس شورای نگهبان را تبریک گفت و این نهاد را از ارکان اساسی نظام اسلامی در صیانت از اسلام، قانون اساسی و سلامت انتخابات دانست.
وی همچنین با تبریک میلاد امام محمدباقر (ع)، معرفت دینی، صبر در برابر سختیها و تدبیر در معیشت را از مهمترین نیازهای جامعه امروز برشمرد و بر ضرورت توجه به این مؤلفهها در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.
امام جمعه میناب با تسلیت شهادت حضرت رقیه (س) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) بنا بر یکی از روایات، روز خلبان را نیز به نیروهای مسلح تبریک گفت و از تلاشهای آنان در پاسداری از امنیت کشور قدردانی کرد.
آیتالله ابراهیمی با تقدیر از حضور گسترده مردم ایران، بهویژه مردم هرمزگان و شهرستان میناب، در آیین تشییع شهدای اخیر، این حضور را نشانه وحدت، وفاداری و اقتدار ملت ایران عنوان کرد.
وی با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: تجربههای اخیر نشان داده است که حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور تنها با اقتدار، آمادگی همهجانبه و برخورداری از بازدارندگی مؤثر امکانپذیر است.
امام جمعه میناب با قدردانی از ارتش، سپاه، بسیج، فرماندهی انتظامی و سایر مدافعان امنیت، افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان دفاعی و ظرفیتهای بومی خود، اجازه نخواهد داد دشمن به اهدافش دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه اسلام به دنبال جنگطلبی نیست بلکه هدف آن جلوگیری از جنگ و تأمین امنیت پایدار است، تصریح کرد: تصمیمهای دفاعی و امنیتی باید بر پایه تدبیر، محاسبات دقیق و نظر مسئولان ذیصلاح اتخاذ شود و مردم نیز با حفظ وحدت و اعتماد به نیروهای مسلح، پشتوانه اقتدار کشور باشند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری همچنین بر ضرورت تقویت اقتصاد با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، مدیران کارآمد و امکانات داخلی تأکید کرد و گفت: حفظ وحدت، امیدآفرینی و پرهیز از اختلاف، از مهمترین نیازهای امروز کشور است و پیگیری خونخواهی شهدا نیز باید با حکمت، عقلانیت و در چارچوب مصالح عالی نظام انجام شود.
حفظ ایمان، زیربنای تعالی جامعه است
آیتالله ابراهیمی در خطبه نخست نماز جمعه نیز با ادامه سلسله مباحث «سپاهیان عقل و جهل» و تشریح مفهوم «حفظ» در روایت امام صادق (ع)، حفظ ایمان، ارزشهای دینی، حقوق مردم و مسئولیتهای الهی را از مهمترین جلوههای عقلانیت دانست.
وی با بیان اینکه مقصود از حفظ، تنها به خاطر سپردن مطالب نیست، اظهار کرد: در فرهنگ قرآن و اهلبیت (ع)، حفظ به معنای پاسداری از ایمان، امانت، حقوق مردم، ارزشهای دینی و همه مسئولیتهایی است که خداوند بر عهده انسان قرار داده است.
امام جمعه میناب با تأکید بر اینکه بزرگترین نسیان، فراموش کردن خداوند است، افزود: نتیجه این غفلت، خودفراموشی، از دست رفتن هویت و فاصله گرفتن از مسیر صحیح زندگی خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت مراقبت از ایمان، توجه خانوادهها به تربیت اعتقادی فرزندان، مدیریت فضای مجازی، حفظ بنیان خانواده، پاسداری از بیتالمال، محیط زیست، سرمایههای انسانی و اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: هر فردی که مسئولیت خود را بهدرستی انجام دهد، بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاهش خواهد یافت.
خداحافظی آیتالله ابراهیمی از امامت جمعه میناب
امام جمعه میناب در بخش پایانی خطبههای خود اعلام کرد که این نماز جمعه، آخرین حضور وی در جایگاه امامت جمعه شهرستان میناب پس از حدود پنج سال و هفت ماه خدمت است.
وی با بیان اینکه از آغاز مسئولیت، تحول فرهنگی و کمک به توسعه شهرستان را دو هدف اصلی خود قرار داده بود، گفت: در این مدت تلاش شد با تقویت وحدت، همدلی و بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف شهرستان، زمینه پیشرفت میناب فراهم شود.
آیتالله ابراهیمی علت پایان مسئولیت خود را ضرورت تمرکز بیشتر بر وظایف نمایندگی مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری و فعالیتهای علمی و پژوهشی عنوان کرد و افزود: تصمیم برای کنارهگیری از سال گذشته اتخاذ شده بود، اما به دلیل شرایط و رخدادهای مهم کشور، اجرای آن تا پس از دهه محرم به تعویق افتاد.
وی در پایان از نماینده ولیفقیه در هرمزگان، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مسئولان، نیروهای مسلح، علما، دانشگاهیان، خانوادههای شهدا، اعضای ستاد نماز جمعه، اصحاب رسانه و مردم شهرستان میناب قدردانی کرد و با طلب حلالیت، تأکید کرد: ارتباط و دلبستگی او به مردم میناب همواره پابرجا خواهد ماند و در هر مسئولیتی خدمتگزار این شهرستان خواهد بود.
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