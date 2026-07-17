به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز جمعه با بیان اینکه برای آگاهی مردم و دستگاه‌های خدمات رسان از وضعیت پیش رو، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است گفت: با توجه به ماندگاری گرمای هوا و افزایش سرعت وزش باد، آتش سوزی این جنگل‌ها و مراتع دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه جوی نسبتا پایدار طی پنج روز آینده در استان حاکم می‌شود اظهار کرد: افزایش دما و تداوم روزهای گرم موجب افزایش مصرف حامل‌های انرژی، گرمازدگی گروه‌های حساس، آسیب به محصولات کشاورزی و بروز تنش دمایی در سالن‌های پرورش دام و طیور می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی خواستار مدیریت بهینه در مصرف انرژی، خودداری از فعالیت گروه‌های حساس در فضای باز به ویژه در ساعات گرم روز، خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت و تدارک برق اضطرای در سالن‌های پرورشی شد.

امیدفر ادامه داد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی پنج روز آینده گذر امواج ضعیف تراز میانی جو از نوار شمالی استان و شرایط فصلی و محلی موجب افزایش ابر، احتمال خیزش یا نفوذ گرد و خاک، رگبار باران و غرش آذرخش می‌شود.