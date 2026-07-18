پایداری هوا در گلستان تا دوشنبه؛احتمال وزش باد و گردوخاک در برخی مناطق

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: بررسی الگوهای جوی نشان می‌دهد تا روز دوشنبه، شرایط جوی نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: با وجود پایداری نسبی هوا، به دلیل حاکمیت جریانات شمالی، در برخی ساعات به‌ویژه از بعدازظهر تا اوایل صبح، افزایش ابر و وزش باد در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

جعفری ادامه داد: شدت وزش باد در برخی مناطق شمالی و شرقی استان می‌تواند به‌صورت موقتی باعث خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط، شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق شمالی و شرقی استان و افرادی که در فضای باز فعالیت دارند، لازم است تمهیدات لازم را در زمان وزش بادهای نسبتاً شدید در نظر بگیرند.