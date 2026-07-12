https://mehrnews.com/x3cxWm ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰ کد مطلب 6885888 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰ ۳۷ غرفه بازارچه میوه اهر در آتش سوخت اهر- بر اثر آتش سوزی تعداد ۳۷ غرفه عرضه میوه در بازارچه عرضه میوه خیابان شهید دیالمه شهرستان اهر متحمل خسارت شد. دریافت 1 MB کد مطلب 6885888 کپی شد مطالب مرتبط شایعه حمله به نیروگاه حرارتی تبریز صحت ندارد حریق در جنگلهای «هشتبهشت» سهند مهار شد آخرین قامت نماز؛ حکایت سوزان امتی که یتیم شد برچسبها آتش سوزی شهرستان اهر بازار میوه و تره بار
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