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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

۳۷ غرفه بازارچه میوه اهر در آتش سوخت

۳۷ غرفه بازارچه میوه اهر در آتش سوخت

اهر- بر اثر آتش سوزی تعداد ۳۷ غرفه عرضه میوه در بازارچه عرضه میوه خیابان شهید دیالمه شهرستان اهر متحمل خسارت شد.

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کد مطلب 6885888

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