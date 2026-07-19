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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

آتش‌سوزی کارخانه متروکه در محور بناب-مراغه

آتش‌سوزی کارخانه متروکه در محور بناب-مراغه

بناب- یک کارخانه متروکه در ابتدای روستای روشت بزرگ واقع در محور بناب - مراغه دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر یکشنبه کارخانه متروکه که در سال‌های گذشته در زمینه تولید کفش پلاستیکی (کفش قالی) فعالیت داشت دچار حریق شد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه نیروهای آتش‌نشانی شهرستان بناب در محل حاضر شده و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

همچنین اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان بناب به همراه سایر مسئولان و دستگاه‌های امدادی در محل حادثه حضور یافته و در حال مدیریت و مهار آتش هستند.

تاکنون گزارشی از تلفات جانی این حادثه منتشر نشده است و میزان خسارت‌های وارده پس از پایان عملیات اطفای حریق و بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

علت وقوع این آتش‌سوزی تاکنون مشخص نشده و بررسی کارشناسان برای تعیین علت دقیق حادثه ادامه دارد.

کد مطلب 6892510

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