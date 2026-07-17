به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی در خطبههای نمازجمعه بندر دیّر با اشاره به الگوی مقاومت اهلبیت(ع) اظهار کرد: اهلبیت امام حسین(ع) با ایستادگی، روشنگری و مقاومت در برابر دشمن، پیش از اربعین حسینی بر جریان یزیدی غلبه کردند و اجازه ندادند پیام عاشورا به فراموشی سپرده شود.
امام جمعه دیّر با بیان اینکه امروز نیز ملت ایران در شرایطی حساس قرار دارد، افزود: امروز امام، جمعی از فرماندهان، سرداران و هموطنان ما به شهادت رسیدهاند، اما وضعیت کنونی کشور قابل مقایسه با شرایط بازماندگان کربلا نیست که برخی بخواهند نسخه تسلیم در برابر دشمن را با عنوان صلح شرافتمندانه مطرح کنند.
وی با انتقاد از برخی اظهارات درباره مذاکره و تعامل با آمریکا اظهار کرد: کسانی که در گذشته تجربه برخورد با آمریکا را داشتهاند، به خوبی میدانند که این کشور قابل اعتماد نیست؛ همانگونه که در موضوع گفتوگوی تمدنها، در نهایت ایران را محور شرارت معرفی کردند. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز نیز آمریکا همواره رفتاری خصمانه و خیانتآمیز نسبت به ملت ایران داشته و ماجرای برجام یکی از نمونههای روشن آن است.
حسینی ادامه داد: در یک سال اخیر نیز تجربههای مختلف نشان داده که مذاکرات نهتنها دستاوردی برای کشور نداشته، بلکه در مواردی به تشدید فشارها و حوادث بعدی منجر شده است. در حالی که در جهان معمولاً جنگها با مذاکره پایان مییابد، در کشور ما بارها پس از مذاکره، دشمنیها و تعرضات جدیدی شکل گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده است، گفت: ما اهل جنگطلبی نیستیم و برای حل مسائل، مسیر مذاکره را نیز آزمودهایم که بی نتیجه بوده است، اما عدهای در داخل، بهجای حمایت از رزمندگان و جبهه مقاومت، با اظهارات علنی خود سخنانی مطرح میکنند که موجب سوءاستفاده دشمن و تضعیف روحیه مردم میشود.
امام جمعه دیر افزود: در شرایطی که دشمن به مراکز درمانی، فرودگاهها، سیلوهای گندم و زیرساختهای کشور حمله میکند و حتی جان کودکان بیمار را به خطر میاندازد، چگونه میتوان از مذاکره با چنین دشمنی سخن گفت. این رفتارها نشان میدهد که طرف مقابل نه اهل تفاهم، بلکه به دنبال تحمیل خواستههای خود از مسیر فشار و جنایت است.
مذاکرات با آمریکا بینتیجه است
حسینی با اشاره به برخی تحلیلها درباره صلح امام حسن(ع) تصریح کرد: شرایط صلح امام حسن مجتبی(ع) شرایطی خاص بود و فرماندهان امام تحت تاثیر تبلیغات دشمن بودند اما موقعیت امروز ما مانند آن دوران نیست و نباید از آن برداشت نادرست کرد. آنچه ملتها از کربلا آموختهاند، ایستادگی امام حسین(ع) در برابر ظلم و فریاد هیهات منا الذله است و ملت ایران نیز همین منطق عزت را دنبال میکند.
وی گفت: در چنین شرایطی، هرگونه سخنی که موجب خالی شدن دل مردم، تطهیر آمریکا و معرفی نظام اسلامی بهعنوان جنگطلب شود، چیزی جز همراهی با جنگ روانی دشمن نیست و به تعبیر روشن، نمیتوان نامی جز ستون پنجم دشمن بر آن گذاشت.
امام جمعه دیر همچنین با انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی در مواجهه با این فضاها بیان کرد: یکی از وظایف قوه قضاییه، برخورد با کسانی است که با جنگ روانی، شایعهپراکنی و تضعیف روحیه عمومی، در مسیر اهداف دشمن حرکت میکنند و در این زمینه نباید کوتاهی صورت گیرد.
وی درباره بیانیه وزارت امور خارجه نیز گفت: این بیانیه در روشن کردن چهره واقعی دشمن، بیانیهای خوبی است، اما باید با صراحت بیشتری اعلام میشد که مذاکرات با آمریکا بینتیجه و زیانبار بوده و تمام شده است و صرفاً نباید به بیاثر شدن تفاهمها اکتفا کرد.
حسینی خاطرنشان کرد: در این بیانیه گفته نشده که کسانی که مدعی حمایت از دولت هستند، اگر کمکی به کشور و مردم نمیکنند، نباید با اظهارات دوپهلو و مواضع متناقض، هزینهای بر کشور تحمیل کنند، بلکه باید در شرایط حساس کنونی در کنار مردم، نظام و جبهه مقاومت بایستند.
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