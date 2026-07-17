به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته اهل سنت شهر کرمانشاه، با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به آیات مبارکه سوره آل عمران و وعده‌های الهی برای متقیان، به بررسی و تبیین مهم‌ترین مسائل روز کشور و منطقه پرداخت.

تشییع حماسی «امام شهید» نماد حق‌خواهی و استکبارستیزی ملت‌ها است

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در بخش نخست خطبه‌های خود با اشاره به حضور بی‌نظیر مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اظهار کرد: مراسم عظیم تشییع و تدفین قائد شهید انقلاب در کشور عراق و همچنین شهرهای تهران، مشهد و قم، نمادی روشن از بزرگی و محبوبیت بی‌نظیر این شخصیت والا مقام بود.

وی افزود: این حضور حماسی در عین حال دلیلی قاطع بر ستم و توحش نظام سلطه آمریکایی-صهیونیستی است که در جنایات خود به رهبر، فرماندهان، دانشمندان و حتی کودکان و بزرگسالان رحم نکردند و هرآنچه از ظلم در توان داشتند، انجام دادند. اما جهانیان به وضوح دیدند که این حجم عظیم از دلدادگی مردم دو کشور، نشان از حق‌خواهی، استقلال‌طلبی و عزت قائد شهید داشت که این‌گونه مردم متأثر شده و از دور و نزدیک خود را به مراسم آن مقام عظیم‌الشأن رساندند.

ماموستا مرادی با تأکید بر لزوم خون‌خواهی شهدا تصریح کرد: امیدواریم که هرچه زودتر انتقام خون شهدای گرانقدرمان گرفته شود و دشمنان غاصب به سزای اعمال ننگینشان برسند. در همین راستا، از ملت شریف ایران و به ویژه مردم ولایتمدار استان کرمانشاه که با نهایت شور و شوق در این مراسم تاریخی شرکت داشتند، کمال تقدیر و تشکر را داریم.

لزوم برخورد قاطع با جنگ‌افروزی و تجاوزات آمریکا در جنوب کشور

خطیب جمعه اهل سنت کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، به تحولات اخیر و حملات استکبار جهانی اشاره کرد و گفت: حملات اخیر آمریکایی‌ها به مناطق جنوب کشور را به شدت محکوم می‌کنیم و برای شهدای والامقام این حملات و حوادث جدید، علو درجات را از خداوند متعال مسألت داریم.

وی تأکید کرد: جنگ‌افروزی‌های آمریکاییان و عادی‌انگاری تجاوزات و کشتار مردم بی‌گناه و مظلوم جنوب و سربازان عزیز کشورمان، در کنار نابود کردن پل‌ها، راه‌آهن‌ها و سایر زیرساخت‌های حیاتی، بدون شک یک جنایت جنگی آشکار است و جوامع بین‌المللی باید هرچه سریع‌تر جلوی این موجود افسارگسیخته را بگیرند.

ماموستا مرادی با دعوت از مسئولان به حفظ وحدت رویه بیان کرد: مسئولان کشوری باید با اتحاد، انسجام و به دور از هرگونه احساسات یا اختلافات داخلی به این مسئله رسیدگی کنند و از مرزها و شهرهای جنوبی کشور دفاعی جانانه و قوی داشته باشند تا دشمن را خوار و ذلیل کنند. محوریت رهبری معظم، ریاست جمهوری، مجلس، نیروهای مسلح و اتحاد آنان با آحاد مردم، قطعا سبب عزت، توانمندی و پیروزی کشور خواهد بود؛ لذا باید بسیار مراقب بود تا در هیچ سطحی دچار اختلاف و تفرقه نشویم، چرا که این امر تنها به ضرر کشور و جامعه تمام خواهد شد.

تقدیر از خدمات ارزشمند بهزیستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در خطبه پایانی با اشاره به فرارسیدن هفته بهزیستی یادآور شد: این هفته را به همه عزیزان اعم از مدیران محترم، معاونان، کارکنان و تمامی پرسنل و بدنه زحمتکش اداره بهزیستی تبریک عرض می‌کنم. همچنین خیرمقدم ویژه‌ای محضر جناب دکتر

درویشی، مدیرکل بهزیستی استان و همراهان ایشان که در نماز جمعه حضور یافتند، عرض نموده و از بیانات و تبیینات به‌جا و مناسب ایشان تشکر می‌کنم.

وی خدمات سازمان بهزیستی را بسیار برجسته توصیف کرد و افزود: خدمات این نهاد برای افراد ضعیف جامعه و به ویژه مددجویان، بسیار ارزشمند و کارگشا است. اقداماتی نظیر اعطای تسهیلات، توزیع بسته‌های معیشتی، ارائه مشاوره‌های گوناگون به خصوص در زمینه‌های ازدواج و طلاق، خدمات‌رسانی به افراد معلول و تلاش برای ایجاد اشتغال، همگی نشانگر عملکرد مفید و مثبت بهزیستی است که جا دارد از تمامی ارکان و نیروهای این نهاد خدمت‌رسان کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.