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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

پزشکیان قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته را تبریک گفت

پزشکیان قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته را تبریک گفت

رئیس‌جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در رقابت‌های جهانی چین و کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در رقابت‌های جهانی، این پیروزی ارزشمند را نمایش برتری و جایگاه ممتاز ایران در این رشته افتخارآفرین و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور دانست و تصریح کرد: برای این عزیزان که با اتکا به اراده و تلاش، محدودیت‌ها را به فرصت و دشواری‌ها را به موفقیت تبدیل می‌کنند، آرزوی سلامت، سربلندی و موفقیت دارم و امیدوارم با حفظ همین روحیه و انسجام، در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ نیز پرچم پرافتخار ایران را بر فراز جهان به اهتزاز درآورند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب عنوان قهرمانی جهان توسط تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان برای نهمین بار، افتخاری بزرگ برای ملت ایران و نشانه‌ای روشن از اراده، پشتکار، خودباوری و توانمندی فرزندان این سرزمین است.

این پیروزی ارزشمند که با نمایش درخشان ملی‌پوشان ما در رقابت‌های جهانی چین و با کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ همراه شد، بار دیگر برتری و جایگاه ممتاز ایران را در این رشته افتخار آفرین به نمایش گذاشت و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور افزود.

اینجانب این دستاورد بزرگ را به ورزشکاران شایسته این تیم، کادر فنی و اجرایی، خانواده‌های محترم آنان، جامعه ورزش جانبازان و همه مردم شریف ایران صمیمانه تبریک می‌گویم و از تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران قدردانی می‌کنم.

برای این عزیزان که با اتکا به اراده و تلاش، محدودیت‌ها را به فرصت و دشواری‌ها را به موفقیت تبدیل می‌کنند، آرزوی سلامت، سربلندی و موفقیت دارم و امیدوارم با حفظ همین روحیه و انسجام، در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ نیز پرچم پرافتخار ایران را بر فراز جهان به اهتزاز درآورند و یک بار دیگر موجبات غرور و شادی ملت بزرگ ایران را فراهم سازند.

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6890646
هادی رضایی

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