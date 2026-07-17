به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی شامگاه جمعه پس از بازدید از اثر طبیعی ملی خشکهداران و در نشست با مسئولان محیط زیست روند تدوین طرح مدیریت این منطقه را با رویکرد مشارکتی مورد بررسی قرار داد.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین و اجرای طرحهای مدیریت مبتنی بر مشارکت ذینفعان اظهار کرد: طرحهای مدیریت باید بر پایه شناخت دقیق ارزشهای اکولوژیک، ظرفیتهای منطقه و مشارکت مؤثر جوامع محلی و سایر ذینفعان تدوین و اجرا شوند تا ضمن حفظ سرمایههای طبیعی، زمینه مدیریت پایدار و اثربخش مناطق تحت مدیریت سازمان فراهم شود..
ظهرابی همچنین وضعیت گونههای گیاهی غیربومی از جمله آروجیا و برگبو و آثار آنها بر پوشش گیاهی بومی منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و بر ضرورت کنترل این گونهها تأکید کرد.
وی همچنین وضعیت زهکشهای موجود و تأثیر آنها بر شرایط هیدرولوژیک و کارکردهای طبیعی اکوسیستم خشکهداران را بررسی و بر ساماندهی آنها در چارچوب اهداف حفاظتی منطقه تأکید کرد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بازدید از موزه تنوع زیستی خشکهداران بر بهسازی این مجموعه، بهروزرسانی شیوه معرفی تنوع زیستی منطقه، ارتقای محتوای آموزشی و تقویت نقش موزه در آموزش، پژوهش و فرهنگسازی محیطزیستی تأکید کرد.
در پایان مقرر شد نتایج بررسیهای میدانی و دیدگاههای کارشناسی در فرآیند تکمیل طرح مدیریت اثر طبیعی ملی خشکهداران مورد استفاده قرار گیرد و اقدامات مرتبط با کنترل گونههای غیربومی، ساماندهی زهکشها و بهسازی موزه تنوع زیستی در چارچوب برنامههای مدیریتی منطقه پیگیری شود.
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