ادعای رسانه صهیونیستی درباره علت به تعویق افتادن سفرنتانیاهو به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه صهیونیستی وای نت مدعی شد که به تعویق افتادن سفر نتانیاهو به آمریکا تنها به دلیل به تعویق افتادن مراسم لیندسی گراهام نبوده بلکه به دلیل اختلافات روزافزون با دولت ترامپ به ویژه هجمه های شدید جی دی ونس معاون ترامپ علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

در این گزارش ادعا شده است که سخنان ونس مبنی بر این که رژیم صهیونیستی تلاش می کند بر سیاست خارجه آمریکا تأثیر بگذارد و مجددا واشنگتن را به سمت جنگ بکشاند باعث شده سفر نتانیاهو در شرایط کنونی به آمریکا تبدیل به موقعیتی برای انتقادات علنی شود.

با وجود آن که کاخ سفید رسما زمان نشست ترامپ و نتانیاهو را اعلام نکرده بود اما مسئولان صهیونیست و آمریکایی گفته بودند این نشست روز دوشنبه خواهد بود اما به نظر می رسد نتانیاهو چند ماه قبل از انتخابات در اراضی اشغالی آماده حضور در کاخ سفید که ممکن است به انتقاد علنی از وی بیانجامد نیست!

این در حالی است که تمام تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه با هماهنگی های تنگاتنگ میان واشنگتن و تل آویو انجام می شود.