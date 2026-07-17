فرماندار گیلانغرب: مرز سومار آماده میزبانی شایسته از زائران است

به گزارش خبرنگار مهر حشمت رضایی، عصر جمعه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که با حضور رئیس ستاد مرکزی اربعین در مرز سومار برگزار شد، اظهار کرد: مردم گیلانغرب به عنوان دومین شهر مقاوم کشور، طی ۴۷ سال گذشته همواره پای آرمان‌های نظام و انقلاب ایستاده‌اند و امروز نیز با همان روحیه، خود را برای میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آماده کرده‌اند.

وی با اشاره به مطالبه دیرینه مردم منطقه برای فعال شدن مرز سومار در ایام اربعین، افزود: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم گیلانغرب، فراهم شدن امکان تردد زائران عتبات عالیات از این مرز بود. از نخستین روزهای آغاز این مأموریت، با تأکید استاندار کرمانشاه، برنامه‌ریزی برای معرفی سومار به عنوان دومین مرز اربعینی استان آغاز شد و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی و ستاد مرکزی اربعین، اقدامات گسترده‌ای برای آماده‌سازی این مرز انجام گرفت.

فرماندار گیلانغرب با قدردانی از حمایت‌های مسئولان ملی و استانی، تصریح کرد: پس از بازدیدهای میدانی و تعیین نقشه راه از سوی ستاد مرکزی اربعین، روند اجرای زیرساخت‌ها با سرعت دنبال شد و امروز بخش قابل توجهی از امکانات مورد نیاز در مرز سومار فراهم شده است. این اقدامات حاصل همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های مسئول و تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه مدیریت استان و شهرستان است.

رضایی با بیان اینکه ستاد مردمی اربعین نیز در گیلانغرب تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: اربعین یک حرکت مردمی و حسینی است و مشارکت مردم نقش اساسی در موفقیت این رویداد دارد. بر همین اساس، تمام ظرفیت‌های مردمی و امکانات رفاهی برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج شده و همچنین ایجاد یک موکب مرکزی در گیلانغرب و ساماندهی انتقال زائران از یادمان شهدای منطقه به مرز سومار نیز در دستور کار قرار گرفته تا خدمات با کیفیت و رفاه بیشتری به زائران ارائه شود.