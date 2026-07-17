به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش «مدیران استانی حوزه‌های علمیه» با محوریت راهبردی «حکمرانی جمعیت» روزهای ۲۷ و ۲۸ تیرماه به میزبانی شهر مقدس قم برگزار می‌شود.



این همایش با هدف آگاه‌سازی مدیران استانی حوزه‌های علمیه نسبت به ابعاد مختلف بحران جمعیت و با رویکرد «زنجیره‌سازی و شبکه‌سازی فعالان حوزوی» در عرصه جوانی جمعیت برنامه‌ریزی شده است. «نقش‌آفرینی حوزه پیشرو، سرآمد و بالنده در حل بحران جمعیت» نیز به‌عنوان پیام محوری این رویداد، محور نشست‌ها و مباحث تخصصی خواهد بود.



حجت‌الاسلام رسول ساکی، دبیر ستاد راهبری جمعیت حوزه‌های علمیه، با اشاره به اهمیت این رویداد، اظهار داشت: این همایش دو روزه با حضور نخبگان حوزوی، استادان دانشگاه و جمعی از مسئولان ارشد کشوری برگزار می‌شود تا از رهگذر هم‌افزایی میان نهادهای علمی و اجرایی، نقشه راه حوزه‌های علمیه برای ایفای نقش مؤثر در مواجهه با چالش‌های جمعیتی کشور ترسیم شود.



محورهای علمی و سخنرانان همایش



در بخش‌های مختلف این همایش، موضوعات راهبردی و تخصصی حوزه جمعیت از سوی استادان و صاحب‌نظران برجسته کشور ارائه خواهد شد.



حجت‌الاسلام والمسلمین فرخ‌فال، قائم‌مقام مدیر حوزه‌های علمیه، درباره «حوزه پیشرو، سرآمد و نقش آن در حل مسائل اجتماعی» سخنرانی خواهد کرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین رجائی‌نیا، «مبانی حکمرانی جمعیت در پرتو آموزه‌های قرآن کریم» را تبیین می‌کند و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌ابوالقاسم نیز به موضوع «حوزه و نوآوری‌های اجتماعی» خواهد پرداخت.



در بخش تحلیل‌های تخصصی، دکتر علی‌اکبر محزون، مشاور رئیس مرکز آمار ایران، با موضوع «آینده هولناک جمعیت و بررسی شاخص‌های تحولات جمعیتی» سخنرانی می‌کند. همچنین دکتر محمدحسین علیپور، «جریان‌شناسی سیاست‌های جمعیتی» را بررسی خواهد کرد و پروفسور محمداسماعیل اکبری نیز با موضوع «جنگ جهانی جمعیت و تغییر ساختارها» به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.



در محور قانون‌گذاری، دکتر امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تشریح خواهد کرد. همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین رسول مزروعی در پنل تخصصی «نجات زندگی»، ابعاد هستی‌شناختی جنین و مباحث فقهی سقط عمدی را مورد بررسی قرار می‌دهد.



در بخش برنامه‌ریزی راهبردی، حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی، معاون آموزش حوزه‌های علمیه، الزامات توانمندسازی استادان و مبلغان در حوزه جمعیت را تشریح می‌کند و حجت‌الاسلام رسول ساکی نیز برنامه سالانه ستاد راهبری جمعیت حوزه‌های علمیه با عنوان «سراج» را ارائه خواهد داد.



همچنین در بخش سیاست‌گذاری ملی، از سخنان دکتر مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با عنوان «حسنه ماندگار» بهره‌برداری خواهد شد و در این بخش، تازه‌ترین گزارش از وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کشور ارائه می‌شود.



این رویداد ملی با هدف تقویت نقش‌آفرینی حوزه‌های علمیه در عرصه جوانی جمعیت و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برگزار می‌شود و انتظار می‌رود خروجی آن به شکل‌گیری جریان مؤثر و منسجم در میان فعالان حوزوی سراسر کشور برای مواجهه با بحران جمعیت منجر شود.