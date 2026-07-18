به گزارش خبرگزاری مهر، «فراس الیاسر» از اعضای شورای سیاسی جنبش نجبای عراق گفت: واشنگتن با هدف دور زدن تنگه هرمز، در حال پیشبرد یک پروژه اقتصادی ـ امنیتی در منطقه از طریق ایجاد کریدوری است که حاشیه خلیجفارس را به شامات، ترکیه و مصر متصل میکند..
وی افزود: "تام باراک" فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور عراق و سفیر کنونی واشنگتن در آنکارا هدایت این پروژه را بر عهده دارد؛ کسی که بر جلوداری عراق در یک ائتلاف امنیتی ــ راهبردی برای ادغام در منظومه منطقهای تأکید دارد!
وی گفت: این روند مبتنی بر شراکت اقتصادی تحمیلی است که منابع انرژی عراق را به خدمت راهبرد آمریکا در قبال رقبایش ایران، چین و روسیه درمیآورد.
الیاسر در پایان هشدار داد: چنین مسیری، عراق را از استقلال ژئوپلیتیکی و حاکمیت اقتصادی محروم و ملت ما را وادار می کند که هزینه پروژهها و ماجراجوییهای منطقهای آمریکا را از ثروت و منابع متعلق به نسلهای آینده خود بپردازد.
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