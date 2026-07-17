اذعان مرشایمر: ایران فاتح نهایی نبرد با آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، جان مرشایمر، نظریهپرداز برجسته روابط بینالملل و استاد دانشگاه شیکاگو، در تحلیل وقایع اخیر و تقابل نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، به قدرتنمایی تهران اشاره کرد.
وی با تأکید بر اینکه عملکرد ایران در برابر ماشین جنگی آمریکا فراتر از پیشبینیهای تحلیلگران و حتی محاسبات خودِ ایرانیها بوده است، تصریح کرد: «فکر نمیکنم کسی بهطور کامل درک کرده بود که ایران تا چه اندازه میتواند در برابر آمریکا عملکردی قاطع و موفق از خود نشان دهد.»
مرشایمر با تحلیل شرایط میدانی و توانمندیهای دفاعی کشورمان، پیشبینی کرد که در این نبرد، جمهوری اسلامی ایران به وضوح پیروز خواهد شد.
این تحلیلگر برجسته، روند کنونی درگیریها را نشاندهنده شکست سیاستهای تهاجمی واشنگتن و تثبیت اقتدار ایران در برابر فشارهای استکبار میداند.
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