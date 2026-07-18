عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، سه روز ابتدایی این هفته با تقویت الگوی تابستانه و استقرار توده هوای بسیار گرم، حداکثر دمای هوا در کاشان و آرانوبیدگل به بیش از ۴۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
وی ابراز کرد: این شرایط میتواند موجب وقوع تنش گرمایی شدید بهویژه در ساعات میانی روز شود.
رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: همزمان، کاهش سرعت بادهای روزانه و افزایش ابرهای عصرگاهی سبب کاهش تهویه طبیعی هوا و حبس گرما در لایههای نزدیک سطح زمین خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اتفاقات، دمای محسوس (احساس گرما) از دمای واقعی بیشتر بوده و شرایطی مشابه گلخانهای سطحی ایجاد میشود که فشار مضاعفی بر مصرف آب و برق وارد خواهد کرد.
ارغوانی افزود: از سوی دیگر، شاخص تابش فرابنفش (UV) در ساعات آفتابی در سطوح بسیار زیاد تا خطرناک قرار خواهد گرفت؛ بنابراین رعایت نکات حفاظتی برای پیشگیری از آسیبهای پوستی و چشمی ضروری است.
وی ضمن اشاره به برخی از توصیههای مهم در این رابطه افزود: شهروندان از تردد و فعالیتهای غیرضروری در فضای باز، بهویژه بین ساعات ۱۱ تا ۱۷ خودداری کنند و مصرف مایعات را افزایش داده و از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور مستقیم خورشید بپرهیزید.
رئیس اداره هواشناسی کاشان خاطرنشان کرد: شهروندان هنگام خروج از منزل از کلاه، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب مناسب استفاده کنید.
وی با بیان اینکه لازم است شهروندان در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند، ابراز کرد: سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و کارگران فضای باز بیش از سایرین در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند و باید مراقبت بیشتری داشته باشند.
ارغوانی خاطرنشان کرد: حداکثر دمای امروز جمعه ۴۴ و حداقل آن ۲۵ درجه ثبت شده است که در ساعات پایانی روز وزش باد نسبتا شدید و غبار محلی هم انتظار میرود.
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