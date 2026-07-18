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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۴

اضافه شدن ۲۷ مدرسه جدید به فضای آموزشی استان تا مهرماه امسال

اضافه شدن ۲۷ مدرسه جدید به فضای آموزشی استان تا مهرماه امسال

ایلام - مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام از اضافه شدن ۲۷ مدرسه جدید به فضای آموزشی استان تا مهرماه امسال خبر داد.

ایرج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم گسترش عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان، اظهار داشت: ۲۷ مدرسه جدید تا مهرماه سال جاری به فضای آموزشی استان اضافه می‌شود و ۱۲ کد آموزشی جدید برای راه‌اندازی این مدارس در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این مدارس با هدف جلوگیری از رفت‌وآمدهای طولانی دانش‌آموزان در مناطق روستایی و عشایری احداث می‌شوند، افزود: اغلب مدارس آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی نیز به چرخه آموزش و پرورش بازمی‌گردند و استان ایلام در حال حاضر دارای ۱۱۰ هزار دانش‌آموز و یک هزار و ۲۶۰ فضای آموزشی در نقاط مختلف روستایی و عشایری است.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد دانش‌آموزان باید به سمت رشته‌های مهارتی سوق داده شوند، تصریح کرد: هنرستان‌های استان اثرات مثبتی در ایجاد اشتغال داشته‌اند و برنامه‌ریزی برای تدوین رشته‌های مهارتی متناسب با شرایط زیست‌بوم استان، تجهیز هنرستان‌ها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: با تشکیل قرارگاه‌های عدالت آموزشی در شهرستان‌های هلیلان و موسیان و احداث مدارس بزرگ‌مقیاس متناسب با فرهنگ و بوم منطقه، به دنبال ایجاد فرصت‌های اشتغال برای دانش‌آموزان و بهبود کیفیت آموزشی در مناطق محروم هستیم.

کد مطلب 6890969

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