سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات و دغدغههای بازنشستگان، اظهار داشت: اجرای دقیق قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین، یکی از مهمترین مطالبات آنان است که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه بازنشستگان نگرانیهای زیادی در زمینه تبعیض در حوزه نظام پرداخت دارند، افزود: برخی از بازنشستگان با حقوق بسیار پایین بازنشسته شدهاند و امروز حقوق آنها کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد و این موضوع، نیازمند توجه جدی مسئولان است.
نماینده ایلام در مجلس تصریح کرد: عدم ابلاغ آییننامه ماده ۸۵، عدم اجرایی شدن ماده ۷۵ و ماده ۱۱۲ قانون، از دیگر دغدغههای بازنشستگان است که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فلاحی در پایان با تأکید بر اینکه پیگیری این مطالبات را با جدیت دنبال خواهد کرد، از بازنشستگان خواست با امیدواری، منتظر تحقق وعدههای دادهشده باشند و گفت: بخشهایی از این مشکلات قبلاً پیگیری شده و امیدواریم با همکاری دستگاههای مربوطه، شاهد بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان باشیم.
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