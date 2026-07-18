دفترچه سوالات کنکور ارشد ۱۴۰۵ منتشر شد/ اعلام کلید تا ۳۱ تیر

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پس از دوبار تعویق زمانی در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۶۵۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار شد.

دفترچه سوالات آزمون کادشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ هم اکنون در سامانه جستجوی کلید پاسخنامه و دفترچه‌ آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://www8.sanjesh.org/noet_tk/ قرار گرفته است.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ برای اطلاع داوطلبان در این سایت قرار گرفته است و کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ نیز در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در همین سایت قرار خواهد گرفت.

در صورتی که داوطلبان به کلید اولیه نکات اصلاحی و تکمیلی دارند لازم است از تاریخ اول مرداد تا ۵ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به ثبت نظر در قالب فرم "اعلام نظر به کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵" اقدام کنند. نظرات داوطلبان فقط تا تاریخ ۵ مرداد و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مکتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و ...) یا پس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.