تأمین زمین جوانی جمعیت در خراسان جنوبی؛پایان صف متقاضیان در اکثر شهرها

میرمحمد مودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح مسکن جوانی جمعیت بیان کرد: در کارگروه زیربنایی، دستگاههای خدماترسان همکاری خوبی داشتند و تاکنون زمینهای ویلایی و مناسبی برای اجرای طرح جوانی جمعیت در اکثر شهرهای استان اختصاص یافته است.
وی افزود: تاکنون نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۰۰ هزار واحد زمین به متقاضیان این طرح تخصیص داده شده، اما تعداد ثبتنامکنندگان بیشتر از این میزان است.
مودی با اشاره به وضعیت تأمین زمین در شهرهای مختلف استان اظهار کرد: در شهر بیرجند به دلیل محدودیتهای قانونی، برای حدود چهار هزار و ۵۰۰ به هر دو نفر متقاضی زمین تخصیص داده شد و در سایر شهرهای استان نیز حدود ۹۰ درصد متقاضیانی که درخواست زمین داشتند، زمین دریافت کردهاند؛ بهگونهای که در بسیاری از شهرها دیگر متقاضی پشت صف نداریم.
وی ادامه داد: در سه شهر بیرجند، قاین و طبس به دلیل حجم بالای تقاضا، تأمین زمین متناسب با تعداد متقاضیان با دشواریهایی همراه بود. در طبس با همکاری بنیاد مسکن و مجموعه همکاران حوزه راه و شهرسازی، موضوع تأمین زمین تقریباً برطرف شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت قاین گفت: در این شهر دولت زمین در اختیار نداشت، اما با توافقهایی که با مالکان اطراف شهر انجام شد، توانستیم برای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن، زمین مورد نیاز را تأمین کنیم.
مودی درباره شهر بیرجند نیز گفت: در این شهر از اراضی دولتی موجود، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ واحد زمین اختصاص یافت و با همکاری بنیاد مسکن، از اراضی واقع در حریم شهر بیرجند در مناطق شکرآب و دستگرد نیز برای این طرح استفاده شد.
وی افزود: حجم تقاضا در بیرجند بیشتر از زمینهای دولتی موجود است. برخی اراضی اطراف شهر که مردم به آنها اشاره میکنند، جزو اراضی ملی نیست و مالکیت خصوصی دارد و امکان تخصیص یا الحاق آنها به متقاضیان وجود ندارد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه قانون برای شهرهایی که امکان تأمین زمین ندارند، راهکار پیشبینی کرده است، گفت: براساس ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون جوانی جمعیت، در صورت نبود امکان تأمین زمین در یک شهر، متقاضیان میتوانند در شهرهای مجاور یا دیگر شهرهای استان، مشروط به رعایت شرایط قانونی، زمین دریافت کنند.
مودی ادامه داد: به جز قاین و طبس، در سایر شهرهای استان تأمین زمین مناسب انجام شده و متقاضیان میتوانند شهر مورد نظر خود را انتخاب و زمین خود را دریافت کنند.
وی تأکید کرد: در خراسان جنوبی با توجه به ظرفیتهای موجود، مشکل اساسی در تأمین زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت نداریم و حتی میزان زمین تأمینشده حدود دو برابر تعداد متقاضیان در صف است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی درباره نحوه واگذاری زمینها نیز گفت: در شرایطی که محدودیت زمین وجود دارد، امکان افزایش تراکم و ساخت واحدهای چندطبقه پیشبینی شده است اما اولویت ما این است که زمینها تا حد امکان به صورت ویلایی و برای حداکثر دو نفر واگذار شود.
مودی خاطرنشان کرد: بسیاری از خانوادهها بهویژه خانوادههای پرجمعیت، ساخت خانه ویلایی را ترجیح میدهند و این زمینها نیز امکان ساخت متناسب با نیاز خانوار را فراهم میکند.
نظر شما