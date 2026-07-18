فرانسه دسترسی به وب سایت شرط بندی آنلاین را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در وب سایت رگولاتور قمار فرانسه آمده است: رئیس سازمان ملی نظارت بر قمار فرانسه در ۱۶ جولای ۲۰۲۶ میلادی به تهیه کنندگان سرویس های اینترنت دستور داد دسترسی به وب سایت پلی مارکت را مسدود کنند.

این سایت که بازدیدکنندگان زیادی را جذب می کند شرط بندی و قمار غیرقانونی را ترویج می کند.

پلتفرم های پلی مارکت و کالشی به افراد اجازه می دهند روی طیف وسیعی از رویدادها از نتایج مسابقات ورزشی گرفته تا انتخابات و حتی رویدادهای مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین و همچنین آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شرط بندی کنند.

قانونگذاران فرانسه خواستار قوانین سخت تر در این حوزه و ممنوعیت برخی شرط بندی ها براین اساس که هیچ مقصوداقتصادی ندارند وممکن است به ضرر عموم باشند، شده اند.

رگولاتور قمار فرانسه در بیانیه خود اعلام کرد افراد روی وضعیت آب وهوایی شرط بندی کرده اند و احتمالا از اطلاعات داخلی برای این موارد استفاده کرده اند.

یک منبع مطلع در این زمینه به رویترز فاش کرده ماه گذشته درآمد سالانه پلی مارکت از یک میلیارد دلار فراتر رفته است.