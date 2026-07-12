به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر یکشنبه در دیدار با امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای فارس، با اشاره به تعبیر امام شهید از شیراز و فارس به عنوان «شهر دین، هنر و حماسه» گفت: قرآن کریم مجموعه این سه مؤلفه است و اگر بخواهیم دینداری، هنر دینی و حماسه را در جامعه نهادینه کنیم، باید به معارف قرآنی تکیه داشته باشیم.

وی با اشاره به شرایط امروز و جنگ روایت‌ها و جنگ شناختی افزود: جلوه‌های آیات قرآن بیش از گذشته در عرصه‌های مختلف نمایان شده و از همین رو، تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در استان ضروری است؛ برنامه‌ای که در آن نقش و سهم دستگاه‌ها، نهادها و مجموعه‌های مردمی به‌صورت دقیق مشخص شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: هرچند تأمین منابع مالی اهمیت دارد، اما نباید به عنوان نخستین اولویت مطرح باشد، زیرا با ابتکار، خلاقیت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌توان بسیاری از موانع را برطرف کرد.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان گفت: برخی مجموعه‌ها از امکانات مالی برخوردارند اما نیروی انسانی کافی ندارند، برخی دیگر نیروهای توانمند دارند اما با کمبود منابع مالی مواجه‌اند و تعدادی نیز با وجود ظرفیت‌های مناسب، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ بنابراین باید این ظرفیت‌ها شناسایی و در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی نقش رسانه را در ترویج فرهنگ قرآنی بسیار مهم دانست و افزود: صدا و سیما می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد. تجربه برنامه‌هایی مانند «محفل» و «زندگی با آیه‌ها» نیز نشان داده است که رسانه قادر است جریان‌سازی فرهنگی و قرآنی ایجاد کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: لازم است الگوی استانی «زندگی با آیه‌ها» متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بومی فارس طراحی و اجرا شود تا مفاهیم قرآنی با زبانی نزدیک‌تر به مخاطبان در سطح استان ترویج شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه همزمان به قرآن و عترت تأکید کرد و گفت: فارس از ظرفیت ارزشمندی در حوزه فرهنگ ولایی و ارادت به اهل‌بیت(ع) برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای تقویت پیوند قرآن و عترت بهره گرفت.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر فعال‌سازی کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حفظ، قرائت و تدبر در قرآن، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های مهم این کارگروه‌ها می‌تواند تبیین دلالت‌های قرآنی در بیانات و پیام‌های رهبر معظم انقلاب باشد؛ چرا که این بیانات از پشتوانه عمیق قرآنی برخوردار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان باید با دو بال تخصص‌های قرآنی و رسانه حرکت کند، زیرا ترویج مؤثر معارف قرآن در شرایط امروز بدون بهره‌گیری از ظرفیت رسانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این نشست، طرح‌های «شیراز؛ شهر زندگی با آیه‌ها» و «نهضت حفظ قرآن کریم» نیز مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر توسعه همکاری‌ها در این حوزه‌ها تأکید کردند.

همچنین مقرر شد تفاهم‌نامه‌های مشترک برای اجرای برنامه‌های قرآنی در استان منعقد شود.