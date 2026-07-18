https://mehrnews.com/x3cBt7 ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ کد مطلب 6891953 استانها فارس استانها فارس ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ راهپیمایی مردم سپیدان در صد و چهلمین شب اجتماعات مردمی سپیدان- در این ویدئو راهپیمایی مردم سپیدان در صد و چهلمین شب اجتماعات مردمی را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6891953 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم لامرد در بیعت با رهبر معظم انقلاب دستور استاندار فارس برای رفع موانع اجرای طرح پزشک خانواده جلوهای از همدلی و وحدت مردم در خیابانهای همدان اجتماع حماسی مردم دیار گروس در میدان آیت الله فاضل گروسی پرنیان: شورای نگهبان حافظ اسلامیت نظام و پاسدار قانون اساسی است آیتالله دژکام: اقتدار نظامی باید با قدرت اقتصادی تکمیل شود وحدت و تبعیت از رهبری، شرط عبور از شرایط سخت است آیا «سازمان ملی مهارت و اشتغال» حلقه مفقوده بازار کار ایران است؟ برچسبها تجمع مردمی انسجام ملی سپیدان
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