  1. استانها
  2. فارس
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

راهپیمایی مردم سپیدان در صد و چهلمین شب اجتماعات مردمی

راهپیمایی مردم سپیدان در صد و چهلمین شب اجتماعات مردمی

سپیدان- در این ویدئو راهپیمایی مردم سپیدان در صد و چهلمین شب اجتماعات مردمی را مشاهده می کنید.

دریافت 11 MB
کد مطلب 6891953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها