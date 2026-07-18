ثبت امتیازات منفی و مثبت معلمان در فرایند جدید آموزش و پرورش

رسالت گزینش، تربیت و اصلاح سرمایه انسانی نظام تعلیم و تربیت است
مدیرکل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش در جمع مدیر، اعضا و کارکنان هسته گزینش آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با اشاره به تحول در شیوههای ارزیابی داوطلبان، گفت: در فرآیندهای جدید، فعالیتها و سوابق داوطلبان با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار میگیرد و بر اساس عملکرد آنان، امتیازات مثبت و منفی در پرونده افراد ثبت میشود تا تصمیمگیریها با دقت، عدالت و جامعیت بیشتری انجام گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، پیروزرام، مدیرکل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش وزارت آموزشوپرورش با اشاره به مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس، این حضور گسترده را جلوهای از وحدت و انسجام ملی توصیف کرد و افزود: مردم با سلایق و گرایشهای مختلف سیاسی، یکصدا و همدل در این مراسم حضور یافتند و نشان دادند که ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی نقطه اشتراک همه دلسوزان کشور است. همین نگاه باید در مجموعه گزینش نیز حاکم باشد؛ چراکه وظیفه گزینش، فراتر از گرایشهای سیاسی است و همه ما در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مشترک داریم.
مدیرکل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش، عملکرد خراسان رضوی را در اجرای مأموریتهای ملی شایسته تقدیر دانست و گفت: این استان همواره از نظر حجم فعالیتها و اجرای پروژههای کشوری در میان استانهای برتر قرار داشته و در اغلب ارزیابیها رتبه نخست یا دوم کشور را به خود اختصاص داده است. استمرار چنین موفقیتی زمانی امکانپذیر خواهد بود که فعالیت در عرصه گزینش با نگاهی الهی، روحیه خدمت صادقانه و احساس مسئولیت در برابر خداوند همراه باشد؛ در غیر این صورت، انجام این مسئولیت خطیر با دشواریهای فراوانی مواجه خواهد شد.
پیروزرام با تأکید بر تبعیت مجموعه گزینش از ولایت و نظام اسلامی اظهار داشت: کارکنان گزینش خود را سربازان ولایت و خدمتگزاران نظام میدانند و آمادگی دارند در هر شرایطی برای انجام وظایف خود تلاش کنند. حضور مسئولانه مردم و مدیران در صحنههای مختلف، بهویژه در روزهای سخت، گواهی روشن بر این روحیه ایثار و وفاداری است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه جذب نیرو، از انعقاد قراردادهای مرتبط با نیروهای تعلیم و تربیت کودک و همچنین تفاهم با مدارس غیردولتی خبر داد و این اقدامات را گامی مؤثر در ساماندهی فرآیندهای گزینش و تأمین نیروی انسانی آموزشوپرورش عنوان کرد.
مدیرکل هیأت مرکزی گزینش همچنین به عملکرد این مجموعه در دوران جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: با وجود آسیبدیدگی ساختمان هیأت مرکزی در جریان حملات، فعالیتهای ستادی حتی برای یک روز نیز متوقف نشد و همکاران با تلاش شبانهروزی توانستند بخش قابل توجهی از پروندههای موجود را بررسی، تعیین تکلیف و به سرانجام برسانند.
وی در ادامه با اشاره به تحول در شیوههای ارزیابی داوطلبان افزود: در فرآیندهای جدید، فعالیتها و سوابق داوطلبان با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار میگیرد و بر اساس عملکرد آنان، امتیازات مثبت و منفی در پرونده افراد ثبت میشود تا تصمیمگیریها با دقت، عدالت و جامعیت بیشتری انجام گیرد.
پیروزرام، هدف اصلی گزینش را صرفاً ارزیابی افراد ندانست و تصریح کرد: رسالت گزینش، اصلاح، هدایت و ارتقای رفتار و شایستگی افرادی است که قرار است مسئولیت خطیر تعلیم و تربیت نسل آینده کشور را بر عهده بگیرند؛ چراکه کیفیت نظام آموزشی، در گرو انتخاب معلمان شایسته، متعهد و برخوردار از صلاحیتهای لازم است.
خاطرنشان میشود در پایان این نشست، از تلاشها و خدمات کارکنان هسته گزینش آموزشوپرورش خراسان رضوی در اجرای مأموریتهای محوله و همکاری مؤثر با هیأت مرکزی گزینش، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.
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