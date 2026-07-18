۳ هکتار از پناهگاه میانکاله سوخت

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آتش‌سوزی در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله اظهار کرد: حریق از صبح دیروز بر اثر خطای انسانی در عرصه‌های علفزار و سازیل منطقه آغاز شد و به دلیل وزش شدید باد، حدود سه هکتار از پوشش گیاهی را درگیر کرد.

وی افزود: برای مهار این آتش‌سوزی، ۱۶۰ نیروی متخصص و امدادی در قالب ۳۲ تیم عملیاتی به منطقه اعزام شدند و با اجرای عملیات هماهنگ، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست، آتش‌نشانی شهرداری‌های خلیل‌شهر، رستم‌کلا، بهشهر، ونکا و بندر امیرآباد، جمعیت هلال احمر، راهداری، خط لوله نفت و گروه‌های مردمی محلی در عملیات اطفای حریق مشارکت داشتند.

محمدی با بیان اینکه یک فروند بالگرد نیز برای پشتیبانی هوایی به کار گرفته شد، تصریح کرد: حضور میدانی مدیران، هماهنگی و سرعت اجرای عملیات را افزایش داد.

وی با تأکید بر اینکه آتش‌سوزی به طور کامل مهار شده است، از مردم و گردشگران خواست با رعایت نکات ایمنی و پرهیز از هرگونه بی‌احتیاطی، از وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت‌شده جلوگیری کنند.