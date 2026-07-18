  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

حمله موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگنده‌ و یک رمپ بزرگ در پایگاه الازرق

حمله موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگنده‌ و یک رمپ بزرگ در پایگاه الازرق

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۹ خود از حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگنده‌ها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۹ خود از حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگنده‌ها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن خبر داد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم اللّه قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

مردم شریف و ارتشیان غیرتمند اردن؛

هماونه که ۱۴۰ شبانه‌روز حضور میدانی مردم ایران در خیابان‌ها در حمایت از انقلاب اسلامی دنیا را شگفت زده کرده است، استمرار پاسخ‌های رزمندگان اسلام هم که با امدادهای غیبی الهی و موفقیت قاطع مواجه است دشمن را در بهت و شکست فروبرده است و او را به فرار از میدان جنگ و روی آوردن به جنایات جنگی و عملیات ناجوانمردانه علیه مراکز و تاسیسات غیرنظامی واداشته است.

ارتش کودک‌کش آمریکا با حمله به بیمارستان، پل، راه‌آهن، بندر و فرودگاه و کشتار غیرنظامیان تلاش می‌کند شکست خود در جنگ رودررو با نیروهای مسلح ما را پنهان کند.

رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه سحرگاه امروز در پاسخ به شرارت‌های شب گذشته دشمن آمریکایی در موج ۲۰ عملیات نصر۲ بارمز مبارک یا ابوالفضل العباس (ع) و با حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگنده‌ها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن، حداقل دو جنگنده و سه هواگرد آمریکایی را به طور کامل منهدم و تعدادی را خسارت عمده وارد آوردند.

اینک نوبت نقش آفرینی شما مردم شریف و ارتشیان غیرتمند اردن است. بنابر فتوای همه علمای اسلام از همه مذاهب و فرق، نظامیان کافر مهاجم به سرزمین‌های اسلامی مهدورالدم هستند.

اینک ارتش مهدورالدم آمریکا که قاتل صدها هزار مسلمان درافغانستان، صدها هزار مسلمانان عراق و هزاران نفر از مسلمان ایران، یمن، لبنان، لیبی، سودان، فیلیپین، و فلسطین هستند در دسترس شمایند و تکلیف دینی و انسانی شما این است که با هر وسیله‌ای آنها را از پا درآورید و سرزمین مقدس اردن را از قاتلان مسلمانان مظلوم پاکسازی کنید.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

کد مطلب 6891291
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      4 4
      پاسخ
      کفار نباید به مسلمانان تسلط پیدا کنند، اما کشورهای عربی تحت سلطه ی مسیحیت درآمده اند و با رفتارهای غیرانسانی و دشمنی آشکار با ایران، رویکرد خصمانه ی خود را بیش از پیش نشان داده اند، ضمن هوشیاری مسئولان باید از مدارا با آن ها و حذف احساسات(مسلمانی) با رویکرد واقع گرایانه در جهت تأمین امنیت ملی کشور، کار کنند. در این صورت است که مردم میدان را رها نکرده و کشور پیروز میدان ها خواهد بود.
    • امیر IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      2 2
      پاسخ
      تشکرفراوان از حافظان امنیت،درصورت نیاز مامعلم ها هم آمادگی داریم دررزم نظامی همکاری کنیم.درجنگ دفاع مقدس 8ساله معلم ها شرکت داشتند وخوب عمل کردند.
    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      زدن پایگاه ها دیگر تاثیر گذارنیست، این روش که ما منتظر بمانیم که آنها ما را بکوبند وسپس ما جواب بدهیم به قرآن قسم اشتباه است،میشود همان داستان شهادت سرلشکر سلیمانی بزرگ و انداختن چند موشک در بیابان‌های عین الاسد که مایه آبروریزی ومسخره کردن ملت ایران شد ،واین برخورد ضعیف وبی ارزش باعث اتفاقات ناگواری تری شد ،درست بجنگید! شما را به قرآن درست بجنگید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها