به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عبدالله جوادی آملی در دیدار کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، با تسلیت این ایام و گرامیداشت یاد رهبر شهید بزرگوار و شهدای اخیر، اظهار کرد: این شهیدان، افزون بر آنکه به دین، آبرو و عزت بخشیدند، برای ایران و پرچم جمهوری اسلامی نیز افتخار آفریدند و نشان دادند که نصرت الهی، فراتر از محاسبات ظاهری است. هیچکس تصور نمیکرد ایران اینگونه در برابر این دو قدرت جهانی بایستد و آنان را رسوا کند.
وی با استناد به آیات قرآن کریم، پیروزی ملت ایران را جلوهای از وعده الهی دانست و افزود: خداوند همانگونه که در قرآن فرموده است: ﴿هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ﴾ جامعه اسلامی را هم با امدادهای غیبی و هم با حضور و ایمان مردم یاری میکند و حوادث اخیر نیز نمونه روشنی از این سنت الهی است.
آیتالله جوادی آملی با اشاره به مأموریت سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، تأکید کرد: ما علاوه بر اینکه ایرانی هستیم، مسلمان نیز هستیم، بنابراین افزون بر مسئولیت سیاسی، وظیفه مهمتری نیز بر عهده شماست و آن، برقراری ارتباط علمی و کلامی با عالمان و اندیشمندان مسلمان روسیه است. این ارتباط باید با محورهایی همچون خداشناسی، معاد، حقیقت انسان و مسائل بنیادین اعتقادی شکل بگیرد؛ اینکه خدایی هست و ابدیتی وجود دارد، زیرا این گفتوگوها میتواند فطرت الهی انسانها را بیدار کند.
وی با یادآوری مأموریت تاریخی ابلاغ پیام امام خمینی(ره) به میخائیل گورباچف، خاطرنشان کرد: آن نامه، نامهای سیاسی و دیپلماتیک نبود. ما آنان را قانع کردیم که این نامه، مانند استوارنامه نیست که صرفاً تحویل داده شود، بلکه نامهای تعلیمی است که باید خوانده و تعلیم داده شود، زیرا انسان را به اندیشیدن درباره حقیقت خویش، خدا و سرنوشت ابدی دعوت میکرد. از همین رو، باید این معارف همچنان در گفتوگو با اندیشمندان جهان دنبال شود.
آیتالله جوادی آملی همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان، تصریح کرد: اسرائیل همواره در حال خیانت و جاسوسی است. قرآن کریم نیز میفرماید: ﴿لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلی خائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾. دشمن هر روز نقشه میکشد و جاسوسی میکند و امروز نیز تجربه نشان داده است که دشمنان با بهرهگیری از شبکههای جاسوسی در پی ضربه زدن به ملت ایران هستند. از اینرو، حفظ بصیرت و اتکال به خداوند، رمز عزت و اقتدار کشور است.
وی در پایان، بار دیگر بر لزوم توسعه ارتباطات فکری و کلامی با اندیشمندان مسلمان روسیه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با تبیین معارف عقلانی و قرآنی، زمینه گسترش حقیقت، عدالت و معارف اهلبیت(ع) در جهان بیش از پیش فراهم شود.
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