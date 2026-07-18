سارقان باغات و خودرو در نجف آباد دستگیر شدند

سرهنگ اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این دستگیری‌ها اظهار کرد: حفظ امنیت و آرامش شهروندان، رسالت اصلی پلیس است و در این مسیر با هرگونه اقدامی که آرامش جامعه را برهم بزند، قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به شناسایی و دستگیری مجرمان در دو عملیات مجزا، از عزم جدی پلیس برای پاکسازی نقاط جرم‌خیز خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد در خصوص پرونده سرقت از باغات گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از باغات در مناطق مختلف شهرستان که باعث ایجاد نگرانی برای باغداران شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷ گلدشت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، سرنخ‌هایی از عامل این سرقت‌ها به دست آوردند و در یک عملیات غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ احمدی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۴ فقره سرقت از باغات اعتراف کرد و پرونده وی برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مرجع قضائی ارجاع داده شد.

وی همچنین در تشریح عملیات دوم پلیس نجف‌آباد اظهار داشت: در پرونده‌ای دیگر، گزارش سرقت یک دستگاه خودروی سواری در سطح شهر واصل شد که بلافاصله پیگیری آن به تیم‌های گشت کلانتری ۱۸ یزدانشهر محول شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد ادامه داد: مأموران پلیس با بهره‌گیری از شگردهای پلیسی و رصد دقیق، هویت سارق را که از مجرمان سابقه‌دار است، شناسایی کرده و در عملیاتی ضربتی، وی را به همراه خودروی مسروقه دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: این متهم در جریان بازجویی‌های فنی، علاوه بر بزه ارتکابی اخیر، به ۳ فقره سرقت خودروی دیگر نیز اعتراف کرد که پس از مستندسازی، این پرونده نیز جهت اقدامات قضائی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد ضمن تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای پیشگیرانه توسط شهروندان، تصریح کرد: پلیس با اشراف کامل بر تحرکات مجرمان، اجازه جولان به هیچ فرد متخلفی را نخواهد داد.

سرهنگ احمدی از شهروندان خواست تا ضمن ایمن‌سازی اموال خود و رعایت توصیه‌های پلیسی در زمینه پیشگیری از سرقت، هرگونه تردد یا رفتار مشکوک در محله‌ها و مناطق باغی را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش دهند تا شاهد ارتقای بیش از پیش امنیت اجتماعی در سطح شهرستان باشیم.