ارقام جدید برنج پیشتاز برداشت شد؛ ایجاد ۱۰۰ مزرعه الگویی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل علوی پیش از ظهر شنبه در حاشیه نشست کمیته فنی مزارع الگویی برنج اظهار کرد: اجرای برنامه مقایسه ارقام (PVS) در قالب طرح جهش تولید برنج، زمینه شناسایی ارقام و لاین‌های سازگار با شرایط اقلیمی مازندران را فراهم کرده است.

وی افزود: در مزرعه الگویی روستای حاجی‌آباد از توابع مرکز جهاد کشاورزی اسفیوردشوراب، رقم هلال به همراه لاین‌های امیدبخش ۸۶۱۱، ۱۱۴، ۹۶۷ و ۹۷۵ از نظر عملکرد، کیفیت و سازگاری مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

علوی با بیان اینکه لاین ۱۱۴ زودتر از سایر ارقام به مرحله رسیدگی کامل رسیده است، گفت: این لاین که همزمان با زمان معمول نشاکاری منطقه کشت شده بود، نخستین برداشت را در بین تیمارهای آزمایشی به خود اختصاص داد و از نظر زودرسی، یکی از گزینه‌های امیدوارکننده برای توسعه کشت در شهرستان ساری به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این لاین از رشد مطلوب، سلامت بوته و مقاومت مناسب در برابر آفات و بیماری‌ها برخوردار است و در عین حال ویژگی‌هایی نظیر میزان پنجه‌زنی، تعداد دانه در خوشه، یکنواختی رسیدگی و حساسیت به ریزش دانه همچنان در مرحله ارزیابی‌های تخصصی قرار دارد.

وی افزود: برای دستیابی به نتایج دقیق، کارشناسان با نمونه‌برداری از بوته‌های منتخب، شاخص‌هایی از جمله ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد در واحد سطح را اندازه‌گیری و ثبت می‌کنند تا امکان مقایسه علمی ارقام فراهم شود.

علوی با اشاره به تداوم اجرای طرح جهش تولید برنج در شهرستان ساری تصریح کرد: در سال دوم اجرای این طرح، ۴۰۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان زیر پوشش برنامه قرار گرفته و مزارع الگویی به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و عرصه تولید، نقش مؤثری در انتقال دانش فنی و معرفی ارقام جدید به شالیکاران دارند.

وی خاطرنشان کرد: در قالب فاز نخست توسعه مزارع الگویی در مازندران، ایجاد ۱۰۰ مزرعه پیش‌بینی شده است که ۱۳ مزرعه آن به شهرستان ساری اختصاص دارد؛ این مزارع شامل هفت مزرعه برنج، دو مزرعه زراعی، سه مزرعه باغی و یک واحد دامی است و با هدف ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری‌های نوین و افزایش تولید محصولات کشاورزی راه‌اندازی شده‌اند.