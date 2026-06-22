هشدار جهاد کشاورزی گیلان به کشاورزان درباره شیوع بیماری «بلاست» برنج

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با صدور هشدار فنی به کشاورزان، اظهار کرد: با توجه به بارشهای پراکنده و افزایش رطوبت هوا، شرایط برای شیوع بیماری بلاست برنج در مزارع استان فراهم شده است؛ لذا از کشاورزان عزیز درخواست میشود مزارع خود را به دقت پایش و در صورت مشاهده اولین علائم بیماری، نسبت به مبارزه شیمیایی با سموم مناسب و توصیه شده اقدام کنند.
وی با تشریح علائم بیماری بلاست برگ، تصریح کرد: لکههای دوکی شکل روی برگ که مرکز آنها معمولاً خاکستری و حاشیه آن قهوهای یا قرمز است، از نشانههای اولیه این بیماری محسوب میشود.
محمدی اضافه کرد: در ارقام حساس و در شرایط مرطوب، این لکهها به سرعت بزرگ شده و ممکن است چند لکه به هم متصل شوند و موجب سوختگی و پژمردگی برگها گردند؛ در صورت گسترش بیماری، تمام برگ از نوک به پایین خشک میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با هشدار درباره خسارت سنگین این بیماری در مرحله خوشه، افزود: شدیدترین مرحله خسارت زمانی رخ میدهد که ناحیه گره یا گردن ساقه گلدهنده برنج مورد حمله قرار گیرد و لکههای قهوهای متمایل به خاکستری در این ناحیه ظاهر شود که به تدریج سیاه میگردند. شکسته شدن خوشه از محل گره، پوک شدن دانهها یا تشکیل دانههای نیمهپوک و شکسته، از علائم این مرحله از خسارت است.
محمدی با تأکید بر اهمیت اقدام پیشگیرانه، خاطرنشان کرد: در صورت وجود سابقه آلودگی در مرحله پنجهزنی و یا مشاهده اولین علایم بیماری در مرحله ظهور کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد خوشهها، توصیه میشود کشاورزان نسبت به سمپاشی پیشگیرانه اقدام نمایند.
وی در پایان تأکید کرد: برای کنترل بهموقع و مناسب بیماری، کشاورزان حتماً با کارشناسان مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها و کلینیکهای گیاهپزشکی مشورت کرده و طبق نظر آنان عمل کنند.
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