به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامی‌راد صبح شنبه در نشست با سرپرست اداره کل استاندار بوشهر، سرمایه انسانی را مهم‌ترین رکن توسعه ای هر سازمان دانست و اظهار کرد: توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش‌های تخصصی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.

وی رویکرد تخصصی سازمان ملی استاندارد را در حمایت از تولید و ارتقای کیفیت خدمات، رویکردی مؤثر و قابل اندازه‌گیری توصیف کرد و راه‌اندازی پنجره واحد واقعی در منطقه آزاد بوشهر را اقدامی مؤثر برای تسریع و چابک سازی فرآیند تجارت و کاهش موانع تولید و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی دانست.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر همچنین از همکاری اداره‌کل استاندارد استان بوشهر در کمیته اضطرار استان و همراهی این مجموعه در ترخیص کالاهای ضروری در دوران جنگ رمضان قدردانی کرد.

جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی

اسلامی راد افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت آزمایشگاه‌های همکار استاندارد و راه‌اندازی پژوهشکده استانی، می‌توان نقش منطقه آزاد بوشهر را در حمایت از تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان بیش از پیش تقویت کرد.

وی، آموزش‌های تخصصی و نوین برای بازرگانان و تولیدکنندگان را از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی استان دانست و خواستار تداوم همکاری‌های مشترک میان منطقه آزاد بوشهر و اداره‌کل استاندارد استان در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای و حمایت از سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد دریامحور، شد.