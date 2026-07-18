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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

معاون استاندار بوشهر: آموزش‌های تخصصی برای بازرگانان ارائه می شود

معاون استاندار بوشهر: آموزش‌های تخصصی برای بازرگانان ارائه می شود

بوشهر- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر گفت: آموزش‌های تخصصی و نوین برای بازرگانان و تولیدکنندگان از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامی‌راد صبح شنبه در نشست با سرپرست اداره کل استاندار بوشهر، سرمایه انسانی را مهم‌ترین رکن توسعه ای هر سازمان دانست و اظهار کرد: توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش‌های تخصصی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.

وی رویکرد تخصصی سازمان ملی استاندارد را در حمایت از تولید و ارتقای کیفیت خدمات، رویکردی مؤثر و قابل اندازه‌گیری توصیف کرد و راه‌اندازی پنجره واحد واقعی در منطقه آزاد بوشهر را اقدامی مؤثر برای تسریع و چابک سازی فرآیند تجارت و کاهش موانع تولید و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی دانست.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر همچنین از همکاری اداره‌کل استاندارد استان بوشهر در کمیته اضطرار استان و همراهی این مجموعه در ترخیص کالاهای ضروری در دوران جنگ رمضان قدردانی کرد.

جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی

اسلامی راد افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت آزمایشگاه‌های همکار استاندارد و راه‌اندازی پژوهشکده استانی، می‌توان نقش منطقه آزاد بوشهر را در حمایت از تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان بیش از پیش تقویت کرد.

وی، آموزش‌های تخصصی و نوین برای بازرگانان و تولیدکنندگان را از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی استان دانست و خواستار تداوم همکاری‌های مشترک میان منطقه آزاد بوشهر و اداره‌کل استاندارد استان در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای و حمایت از سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد دریامحور، شد.

کد مطلب 6891396

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