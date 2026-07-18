حضور ۴ نماینده کرمان در اردوی تیم ملی هندبال مردان

به گزارش خبرنگار مهر, دومین اردوی تیم ملی مردان ایران از ۲۷ تیر لغایت ۷ مرداد در حالی زیر نظر کلاییچ سرمربی کروات تیم ملی در سبزوار برگزار میشود که دو هندبالیست کرمانی به نام های علیرضا دادوند و محمدحسین فرخیزرندی در این اردو حضور دارند.
این اردو با دعوت از ۲۳ بازیکن، دومین اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال بزرگسالان برای اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا است.
اسامی بازیکنان دعوت شده امیدرضا سرپوشی، علی رحیمی کازرونی، فواد فرهادی، علیرضا دادوند، کامیار طاهری، روحالله عادلخانی، حسین حیدریان، محمدرضا کاظمی، علی حیدریان، شهاب صادقزاده، مهدی مرادی، طاها شکوهیپور، محمدمهدی بهنامنیا، بهشاد فاتحیزاده، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، صابر حیدری، رضا عزتی، میلاد قلندری، علیرضا پیرزاده اهوازی، رضا شجاعی، وحید مسعودی و علی امیریوسفی می باشد.
هدایت تیم ملی هندبال ایران بر عهده نناد کلاییچ است و حمید صادقشاهنشین (مربی)، فرید علیمرادی (مربی دروازهبانها)، محسن طاهری (مشاور فنی و آنالیزور)، ایرج رضایی (مدیر و سرپرست) و علی بخشی (ماسور) سایر اعضای کادر فنی تیم ملی را تشکیل میدهند.
حمید صادقشاه نشین مربی و فرید علیمرادی مربی دروازهبانها نیز دیگر کرمانیهای کادرفنی تیم ملی هندبال مردان هستند تا کرمان در این اردو ۴ نماینده کرمانی داشته باشد.
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