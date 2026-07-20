قزوین میزبان اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان شد

سعید حناچی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال کشور در قزوین اظهار کرد: چهارمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی از امروز در خانه هندبال قزوین آغاز شده و تا سوم مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این اردو ۳۰ بازیکن از سراسر کشور حضور دارند که ۶ نفر از آنان از استان قزوین هستند.

رئیس هیئت هندبال استان قزوین درباره انتخاب این استان به عنوان میزبان اردو گفت: با توجه به اقدامات انجام‌شده در حوزه استعدادیابی و پشتوانه‌سازی هندبال در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از بدنه تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و زیر ۱۷ سال کشور را ورزشکاران قزوینی تشکیل می‌دهند.

حناچی ادامه داد: همچنین وجود امکانات مناسب از جمله ظرفیت اسکان و برخورداری خانه هندبال قزوین از کفپوش استاندارد، از مهم‌ترین دلایل واگذاری میزبانی این اردو به استان قزوین از سوی فدراسیون هندبال بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان هیئت هندبال استان و فدراسیون، قزوین در آینده نیز میزبان اردوهای ملی این رشته ورزشی باشد.

