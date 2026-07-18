به گزارش خبرنگار مهر، خلیل موحدی محصل ظهر شنبه در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: در ابتدای جلسه بار دیگر در برابر شکوه بیبدیل و حماسه جاودانهای که ملت بزرگ ایران در آیین تشییع پیکر مطهر امام شهید انقلاب اسلامی و خانواده معزز ایشان آفریدند، سر تعظیم فرود میآورم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: آنچه در این روزهای تاریخی رقم خورد، صرفاً یک مراسم تشییع نبود؛ تجلی دوباره پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی، نمایش وحدت ملی و تجدید میثاق با ولایت، ایمان و عزت ایران اسلامی بود.
وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران بار دیگر نشان داد که هرگز از مسیر انقلاب، نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه جدا نخواهد شد. این حضور کمنظیر و میلیونی، پاسخی قاطع به همه آنان بود که در خیال خام خود گمان میکنند میتوانند میان مردم و ارزشهای این سرزمین فاصله ایجاد کنند. این مردم با اشک، با عشق، با غیرت و با حضور حماسی خود ثابت کردند که پرچم انقلاب همچنان بر دوش فرزندان وفادار این ملت استوار خواهد ماند.
موحدی بیان کرد: صمیمانه و با تمام وجود از تمامی همکاران خدوم در مجموعه مدیریت شهری و شهرداری قدردانی میکنم؛ عزیزانی که شبانهروز، بیوقفه و خالصانه تلاش کردند تا بهترین شرایط ممکن برای خدمترسانی به میلیونها عزادار فراهم شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: همکاران ما در حالی مسئولیت سنگین خدمت را بر دوش داشتند که به دلیل تغییرات لحظهای و تصمیمات آنی در روند برگزاری مراسم، بارها ناچار شدند برنامهها را از نو طراحی و اجرا کنند و با وجود همه این دشواریها، لحظهای از میدان خدمت عقب ننشستند.
وی خاطرنشان کرد: بابت هرگونه کاستی، نقص یا ایرادی که از سوی مجموعه مدیریت شهری در روند خدمترسانی وجود داشته، صمیمانه از مردم عزیز عذرخواهی میکنم. یقیناً در آیینی با این عظمت و گستردگی، بروز برخی نواقص اجتنابناپذیر است، اما این موضوع از مسئولیت ما در قبال مردم چیزی نمیکاهد و همواره خود را پاسخگوی شهروندان میدانیم.
موحدی ضمن عذرخواهی ویژه از عزاداران عنوان کرد: از عزاداران دلدادهای که ساعتها در مسیر تشییع ایستادند تا برای آخرین بار با پیکر مطهر امام شهید وداع کنند، اما به دلیل تغییر تصمیمات برگزارکنندگان و تغییر مسیر و نحوه اجرای آیین، این فرصت از آنان گرفته شد و حسرتی بزرگ بر دل هزاران عاشق و دلداده باقی ماند، عذرخواهی میکنم. اگرچه مدیریت شهری در این تصمیم هیچگونه دخل و تصرف یا نقشی نداشت، اما مراتب عذرخواهی خود را اعلام میکنم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه در روزهایی که ملت ایران در سوگ فرزندان عزیز خود نشسته است، بار دیگر شاهد چهره واقعی دشمنان این سرزمین بودیم، تصریح کرد: حملات وحشیانه ارتش خبیث آمریکا به جنوب کشور عزیزمان ایران، بار دیگر ثابت کرد که این جنایتکاران هیچ نسبتی با انسانیت ندارند. آنان آنچنان خبیث، پلید و درندهخو هستند که حتی قیاسشان با حیوانات نیز ظلم به عالم حیوانات است؛ چراکه هیچ حیوانی از روی لذت و قساوت، خون بیگناهان را بر زمین نمیریزد.
وی افزود: دستان آلوده به خون پاک ۱۶۸ دانشآموز معصوم میناب، این بار سربازان بیگناه ارتش جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد؛ جوانانی که در آسایشگاه، در آرامش و در خواب بودند و ناجوانمردانه پرپر شدند و مادرانشان چشم به راه. چه مظلومیتی از این بالاتر و چه جنایتی از این فجیعتر؟
موحدی ادامه داد: این وحشیصفتان امروز نیز با هدف قرار دادن زیرساختهای کشور و آسیب رساندن به امکانات و سرمایههای ملی، با ادعای دروغین حمایت از مردم ایران، در حقیقت مستقیماً معیشت، امنیت و آینده همین ملت را نشانه گرفتهاند. این اقدامات ددمنشانه را با شدیدترین عبارات محکوم میکنیم و اعلام میداریم که ملت ایران هرگز در برابر چنین جنایتهایی سکوت نخواهد کرد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: حمایت کامل خود را از پاسخهای مقتدرانه، هوشمندانه و عزتآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه اعلام میکنیم. امنیت و عزت ایران اسلامی خط قرمز ملت ماست و هر متجاوزی باید بداند که هزینه تجاوز، سنگین و بازدارنده خواهد بود. این پاسخها باید آنچنان قاطع و مؤثر باشد که هیچ دشمنی دیگر حتی اندیشه تعرض به خاک و ملت ایران را در سر نپروراند.
وی گفت: باید نسبت به خطری که این روزها برخی آگاهانه یا ناآگاهانه در کشور دنبال میکنند، هشدار داد. دوقطبیسازی جامعه، ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و دامن زدن به اختلافات داخلی، دقیقاً حرکت در مسیر همان نقشههای شوم و پلید آمریکا و مزدوران و سگهای هارش در منطقه است.
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