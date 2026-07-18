به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری عصر شنبه در نشست خبری در پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی مشهد ضمن اشاره به اهمیت موضوع انتقام در فضای سیاسی و اجتماعی امروز کشور اظهار کرد: مسئله انتقام از دشمن و خونخواهی شهدای مقاومت، اعم از جنگهای اخیر در غزه و همچنین ترور شخصیتهای برجسته و حاکمان کشورهای محور مقاومت، به یکی از مسائل پرچالش تبدیل شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم بیان کرد: در میان آحاد مردم دیدگاههای متفاوتی در این باره شکل گرفته است، به نحوی که برخی تصور میکنند مسئله انتقام یک امر شخصی و وابسته به تصمیم اولیای دم است و اگر صاحبان خون گذشت کنند، این مسئله حل میشود؛ حال آنکه این همایش به دنبال بررسی تخصصی این است که آیا مسئله انتقام در شخصیت حقوقی و حاکمیتی نیز همین حکم قصاص فردی را دارد یا خیر.
وی افزود: هدف اصلی این همایش واکاوی ابعاد فقهی، حقوقی، راهبردی و رسانهای موضوع انتقام است تا مشخص شود آیا از نظر قوانین بینالمللی و قواعد فقهی، این مسئله مشروعیت دارد یا خیر و در چه قالبی قابل پیگیری است.
مشکانی در ادامه تشریح کرد که این همایش در قالب یک برنامه پنجروزه طراحی شده که دو روز آن در تهران، دو روز در قم و یک روز در مشهد برگزار خواهد شد.
دبیر علمی میز تخصصی فقه در همایش تحقق وعده انتقام در تبیین جزئیات برگزاری این رویداد تصریح کرد: افتتاحیه همایش در تهران با حضور سخنرانان برگزار میشود، سپس نشستهای تخصصی در دانشگاه قم، دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دفتر تبلیغات اسلامی مشهد برپا خواهد بود و در نهایت، اختتامیه برنامه در تهران به پایان میرسد.
وی افزود: برنامه مشهد در روز بیست و نهم تیرماه در محل دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و با همکاری پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی و همچنین مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار میشود.
مشکانی سبزواری همچنین تأکید کرد که پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی با هدف تبیین مکتب امام شهید، آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای تأسیس شده و فعالیتهای علمی در ابعاد مختلف فقهی، اصولی، مدیریتی، سیاسی و اجتماعی را در دستور کار دارد و نشست مشهد نیز در ادامه هماندیشیهای قبلی با دانشگاههای فردوسی، مطهری، باقرالعلوم(ع)، امام رضا(ع) و حوزه علمیه خراسان صورت میپذیرد.
دبیر علمی میز تخصصی فقه در همایش تحقق وعده انتقام در ادامه جزئیات نشست مشهد را اینگونه اعلام کرد: این نشست از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۶ روز بیست و نهم تیرماه برگزار میشود و طی آن حضرت آیتالله زمانی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و عضو شورای عالی حوزه خراسان، با موضوع «مرزهای شرعی و حکومتی پاسخ متقابل به دشمن» سخنرانی خواهند کرد که فضای اصلی آن بر قاعده مقابله به مثل متمرکز است.
وی اضافه کرد: سخنران دیگر این همایش نیز موضوع «انتقام به مثابه راهکار فقهی در تحقق خونخواهی» را بررسی خواهند کرد.
مشکانی سبزواری بیان کرد: یکی از مهمترین محورهای بحث در این پنل، امکانسنجی فقهی قصاص آمران ترور شخصیتهای سیاسی در جریان تروریسم دولتی و سازمانیافته است تا مشخص شود آیا قصاص فراتر از یک امر فردی و در شخصیت حقوقی نظام اسلامی جایگاه قانونی و شرعی دارد یا خیر.
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