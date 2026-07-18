۱۷ پروژه مشارکتی در منطقه ۲ تهران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران، با تأکید بر راهبرد مدیریت شهری مبنی بر استفاده حداکثری از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری برای ارتقای خدمات‌رسانی، اظهار داشت: بر همین اساس بستر لازم برای ورود سرمایه‌گذاران با رویکردی مبتنی بر خلاقیت و نوآوری، فراهم شده است تا ضمن ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهر، منافع شهروندان در دسترسی به امکانات باکیفیت نیز تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه کمبود سرانه‌های ورزشی در برخی محلات یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری است، تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از این ۱۷ پروژه مشارکتی به ایجاد زیرساخت‌های ورزشی نوین اختصاص‌یافته است تا با بهره‌گیری از توان مالی و تخصصی بخش خصوصی، این کمبودها به نحو احسن جبران شود.

شهردار منطقه ۲ به تشریح جزئیات برخی از این طرح‌های شاخص پرداخت و افزود: مجموعه ورزشی ولایت در محله نیایش (اسلام‌آباد)، در قالب طرح «حیاط تهران» و با طراحی تخصصی در دو بخش «بولدر لند» و زمین‌های پدل، هم‌اکنون در حال احداث است.

به گفته وی احداث ۴ زمین ورزشی پدل در خیابان «منفرد نیارکی»، مجموعه‌های ورزش راکتی بوستان نهج‌البلاغه از دیگر پروژه‌های تعریف شده است.

صالحی همچنین به پروژه‌های خدماتی و رفاهی اشاره کرد و افزود: اجرای کافه کتاب بوستان شقایق، مرکز تبادل سفر، جایگاه‌های سوخت کوچک‌مقیاس و مجتمع‌های نانوایی و پارکینگ‌های طبقاتی، بخشی از تلاش‌های مدیریت شهری برای افزایش کیفیت زندگی در محلات منطقه است.

شهردار منطقه ۲ در پایان به بخشی از پروژه‌های مشارکتی تکمیل و آماده افتتاح اشاره کرد و گفت: کافه ورزشی باغ فدک، مجتمع تعمیرگاهی خودرو، زمین‌های ورزشی پدل کیهان، مجموعه ورزشی آبی گل‌افشان و از جمله این طرح‌های مشارکتی است.