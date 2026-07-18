اجرای ۲۰ پروژه «من شهردارم» در سازمان مدیریت بحران شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اصغری، با اشاره به بررسی آخرین وضعیت روند اجرای پروژه‌ها و تخصیص اعتبارات مربوط به طرح «من شهردارم»، اظهار کرد: این ۲۰ پروژه با اولویت‌بندی درخواست‌های شهروندان، در دستور کار مدیریت بحران پایتخت قرار گرفته است.

وی در تشریح این پروژه‌ها افزود: بهسازی و تجهیز پایگاه‌های مدیریت بحران در مناطق ۲۲ گانه تهران از جمله پایگاه‌های توحید و ایثارگران؛ منطقه ۲، ابراهیمی(سرلشکر شهید منصور ستاری)؛ منطقه ۵، فدک؛ منطقه ۸، استادمعین(شهید دستغیب)؛ منطقه ۹، حسن‌آباد؛ منطقه ۱۱، شهید طالقانی؛ منطقه ۳، شهید مهتدی (حکیمیه) و شهید عباس بابایی؛ منطقه ۴، فتح (شهدای استان اردبیل)؛ منطقه ۹، انبار نفت(شهدای استان خوزستان)؛ منطقه ۱۱، سرخه‌حصار(شهید عبدالله نوریان) و دوکوهه (شهدای استان سمنان)؛ منطقه ۱۳،شهید مهران خالدی؛ منطقه ۱۴، مشیریه و مسعودیه؛ منطقه ۱۵، بعثت (شهید محمدرضا بخارایی)؛ منطقه ۱۶، شهدای ۱۳ آبان (شهدای استان قم)؛ منطقه ۲۰، وردآورد (شهدای استان زنجان)؛ منطقه ۲۱ و شهرک چشمه (شهدای استان قزوین)؛ منطقه ۲۲ به عنوان پروژه های در دست اجرا به شمار می روند، که انتظار می رود تا پایان سال جاری به اتمام برسند.

‌اصغری با تأکید بر اینکه تمامی این پروژه‌ها بر اساس خواسته و مطالبات شهروندان تعریف شده، تصریح کرد: تمامی ۲۰ پروژه مطرح شده بنابر مشارکت و ثبت درخواست شهروندان در چهارمین دوره طرح من شهردارم احصا شد و در داشبورد کاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفت و انتظار می رود با انسجام، هماهنگی و نظارت مستمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به بهره‌برداری برسند.

‌معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی سازمان مدیریت بحران تهران در پایان، بر لزوم پایش مستمر، رفع سریع موانع اجرایی و نظارت دقیق بر روند پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها تأکید کرد.