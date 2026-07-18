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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

۱۴ نفر در تصادف مینی‌بوس در پرو کشته شدند

۱۴ نفر در تصادف مینی‌بوس در پرو کشته شدند

رسانه‌های محلی پرو روز شنبه گزارش دادند که پس از سقوط یک مینی‌بوس مسافربری به دره‌ای عمیق در بخش کاجامارکا در شمال پرو، حداقل ۱۴ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تلویزیون دولتی پرو، این تصادف در جاده‌ای به سمت چیلته، در نزدیکی بخش چوتن از منطقه سن خوان، زمانی رخ داد که وسیله نقلیه متعلق به شرکت لا ولوز از جاده منحرف شد.

ادسون رومن، فرمانده آتش‌نشانی بانوس دل اینکا، گفت که کودکان نیز در میان کشته‌شدگان بودند.

نیروهای امداد اندکی پس از تصادف به محل حادثه رسیدند و به دنبال یافتن و نجات قربانیان بودند، زیرا وسیله نقلیه در دره گیر کرده بود.

مصدومین توسط واحدهای اورژانس برای درمان تخصصی پزشکی به بیمارستان منطقه‌ای کاجامارکا منتقل شدند.

دادستان‌ها و مقامات پزشکی قانونی مراحلی را برای شناسایی رسمی اجساد و تعیین علت سقوط آغاز کرده‌اند.

کد مطلب 6891480

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